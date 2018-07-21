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السلطات اليابانية تجلي عشرات الآلاف من السكان بسبب الأمطار الغزيرة

تحذير من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار

أصدرت السلطات اليابانية، اليوم، أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو؛ حيث تَسَبّب إعصار "داناس" الذي كان يتحرك فوق شبه الجزيرة الكورية، في سقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء من غربي اليابان.

وذكرت الأرصاد أن حوالى 300 ملليمتر من الأمطار هطلت على مدينتي توسو وكوروم في كيوشو لمدة 12 ساعة؛ فيما أصدرت السلطات أمرًا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في ولايتيْ فوكوكا وهيروشيما.

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السلطات اليابانية تجلي عشرات الآلاف من السكان بسبب الأمطار الغزيرة
سبق

أصدرت السلطات اليابانية، اليوم، أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو؛ حيث تَسَبّب إعصار "داناس" الذي كان يتحرك فوق شبه الجزيرة الكورية، في سقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء من غربي اليابان.

وذكرت الأرصاد أن حوالى 300 ملليمتر من الأمطار هطلت على مدينتي توسو وكوروم في كيوشو لمدة 12 ساعة؛ فيما أصدرت السلطات أمرًا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في ولايتيْ فوكوكا وهيروشيما.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
08:20 AM

السلطات اليابانية تجلي عشرات الآلاف من السكان بسبب الأمطار الغزيرة

تحذير من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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أصدرت السلطات اليابانية، اليوم، أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو؛ حيث تَسَبّب إعصار "داناس" الذي كان يتحرك فوق شبه الجزيرة الكورية، في سقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء من غربي اليابان.

وذكرت الأرصاد أن حوالى 300 ملليمتر من الأمطار هطلت على مدينتي توسو وكوروم في كيوشو لمدة 12 ساعة؛ فيما أصدرت السلطات أمرًا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في ولايتيْ فوكوكا وهيروشيما.

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