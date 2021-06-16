فيلا "لا غرانج".. انطلاق قمة "بايدن" و"بوتين" في جنيف

ينتظر أن يعقدا في أعقاب القمة مؤتمرين صحفيين منفصلين

انطلق في جنيف لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وعقب هبوط طائرة بوتين في مطار جنيف، توجّه الرئيس الروسي مباشرة إلى فيلا "لا غرانج" التي تستضيف مباحثاته مع بايدن، حيث كان في استقباله الرئيس السويسري، غي بارميلان.

وصافح بوتين نظيره السويسري أمام عدسات وسائل الإعلام عند أبواب الفيلا.

وبعد نحو 12 دقيقة، وصل إلى "لا غرانج" مركب الرئيس الأمريكي بايدن الذي صافح أيضاً الرئيس السويسري عند أبواب الفيلا وفق "روسيا اليوم".

ثم ألقى الرئيس السويسري كلمة ترحيبية عند أبواب الفيلا بحضور الزعيمين الروسي والأمريكي، وبعد ذلك صافح بوتين بايدن وتوجه الرئيسان إلى داخل مقر انعقاد القمة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل إلى فيلا "لا غرانج" الوفد الروسي المرافق لبوتين في المباحثات، وهو يشمل وزير الخارجية سيرغي لافروف، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس إدارة الرئيس الروسي دميتري كوزاك، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

كما وصل إلى الفيلا الرئيس السويسري غي بارميلان.

في غضون ذلك، أفادت شبكة "سي إن إن" أن الوفد الموسع المرافق لبايدن سيشمل كلا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ونائبة الوزير للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والمسؤول المعني بشأن روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي إريك غرين، وسفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان.

ومن المقرر أن تتألف القمة من ثلاثة أجزاء يضم أولها مفاوضات بين بوتين وبايدن بحضور وزيري الخارجية لافروف وبلينكن.

وتضم أجندة القمة طيفاً واسعاً من المسائل، منها الاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة جائحة فيروس كورونا، ومحاربة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، وتغيرات المناخ، ومختلف النزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

ومن المتوقع أن يعقد "بوتين" و"بايدن" في أعقاب القمة مؤتمرين صحفيين منفصلين.