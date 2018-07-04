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لتقديم المعزوفات العربية الأشهر.. الأوبرا المصرية تصل إلى جدة

بعد الحضور الجماهيري لعرضها السابق على مسرح المفتاحة بأبها

تحتضن جامعة دار الحكمة بجدة، مساء غد الخميس، أمسية موسيقية تنظمها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية بمشاركة عازفين مبدعين سيقدمون الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية.

وتعد هذه الأمسية هي الثالثة التي تستضيفها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية، بعد أن استضافت الفرقة المصرية في مناسبتين ناجحتين.

وكانت المرة الأولى في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في شهر أبريل الماضي، بينما كانت الثانية مساء أمس الثلاثاء 3 يوليو على مسرح المفتاحة ضمن افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية" التي تنظمها الهيئة في مدينة أبها.

وقد شهد مسرح المفتاحة حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً مميزاً مع روائع الطرب العربي الذي قدمته الفرقة المصرية.

وتهدف الهيئة إلى توفير خيارات ثقافية راقية أمام الجمهور في المملكة، وتعزيز حضور الفن الموسيقي الأصيل في المشهد الثقافي السعودي، انطلاقاً من مسؤوليتها في الارتقاء بالإبداع ودعم الحراك الثقافي بفعاليات متنوعة تستقطب كافة شرائح المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتقديم المعزوفات العربية الأشهر.. الأوبرا المصرية تصل إلى جدة
سبق

تحتضن جامعة دار الحكمة بجدة، مساء غد الخميس، أمسية موسيقية تنظمها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية بمشاركة عازفين مبدعين سيقدمون الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية.

وتعد هذه الأمسية هي الثالثة التي تستضيفها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية، بعد أن استضافت الفرقة المصرية في مناسبتين ناجحتين.

وكانت المرة الأولى في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في شهر أبريل الماضي، بينما كانت الثانية مساء أمس الثلاثاء 3 يوليو على مسرح المفتاحة ضمن افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية" التي تنظمها الهيئة في مدينة أبها.

وقد شهد مسرح المفتاحة حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً مميزاً مع روائع الطرب العربي الذي قدمته الفرقة المصرية.

وتهدف الهيئة إلى توفير خيارات ثقافية راقية أمام الجمهور في المملكة، وتعزيز حضور الفن الموسيقي الأصيل في المشهد الثقافي السعودي، انطلاقاً من مسؤوليتها في الارتقاء بالإبداع ودعم الحراك الثقافي بفعاليات متنوعة تستقطب كافة شرائح المجتمع.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
06:13 PM

لتقديم المعزوفات العربية الأشهر.. الأوبرا المصرية تصل إلى جدة

بعد الحضور الجماهيري لعرضها السابق على مسرح المفتاحة بأبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
26
5,271

تحتضن جامعة دار الحكمة بجدة، مساء غد الخميس، أمسية موسيقية تنظمها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية بمشاركة عازفين مبدعين سيقدمون الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية.

وتعد هذه الأمسية هي الثالثة التي تستضيفها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية، بعد أن استضافت الفرقة المصرية في مناسبتين ناجحتين.

وكانت المرة الأولى في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في شهر أبريل الماضي، بينما كانت الثانية مساء أمس الثلاثاء 3 يوليو على مسرح المفتاحة ضمن افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية" التي تنظمها الهيئة في مدينة أبها.

وقد شهد مسرح المفتاحة حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً مميزاً مع روائع الطرب العربي الذي قدمته الفرقة المصرية.

وتهدف الهيئة إلى توفير خيارات ثقافية راقية أمام الجمهور في المملكة، وتعزيز حضور الفن الموسيقي الأصيل في المشهد الثقافي السعودي، انطلاقاً من مسؤوليتها في الارتقاء بالإبداع ودعم الحراك الثقافي بفعاليات متنوعة تستقطب كافة شرائح المجتمع.

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