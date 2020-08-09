النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

﻿شاهد.. "مرور الباحة" يقضي على الزحام والارتداد بشارع الملك عبدالعزيز

أغلق الدوران في الإشارات ووحَّد الاتجاهات مع تمركُز وانتشار للدوريات

قضت إدارة مرور منطقة الباحة على الزحام والارتداد اللذين كانت تشهدهما إشارات الباحة بداية من إشارة رغدان حتى دخول الباحة، ومع تجاوز إشارة كودو وصولاً إلى وسط الباحة.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانيًّا مساء اليوم الأحد على حرية حركة السير في الطريق الرئيسي "الملك عبدالعزيز"، الذي شهد حركة مستمرة دون أي توقُّف أو ارتداد، بعكس الأوقات السابقة التي كانت تشهد ارتدادًا كبيرًا في الحركة، يمتد إلى عشرات الأمتار مسببًا زحامًا وصعوبة في الحركة.

وقامت إدارة مرور منطقة الباحة بإغلاق الدوران في الإشارات وحرية الحركة المرورية في الاتجاهين، مع وضع حواجز بلاستيكية للراغبين في الدوران في الاتجاهين.

وتمركزت دوريات المرور في الإشارات بعد إغلاقها للتأكد من فاعلية الإجراء الجديد الذي أتاح حرية الوصول إلى وسط الباحة دون أي عوائق، كان السبب الرئيسي لها الإشارات والزحام الواقع خلالها؛ ما أدى لإشادة مستخدمي الطريق.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
﻿شاهد.. "مرور الباحة" يقضي على الزحام والارتداد بشارع الملك عبدالعزيز
سبق

قضت إدارة مرور منطقة الباحة على الزحام والارتداد اللذين كانت تشهدهما إشارات الباحة بداية من إشارة رغدان حتى دخول الباحة، ومع تجاوز إشارة كودو وصولاً إلى وسط الباحة.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانيًّا مساء اليوم الأحد على حرية حركة السير في الطريق الرئيسي "الملك عبدالعزيز"، الذي شهد حركة مستمرة دون أي توقُّف أو ارتداد، بعكس الأوقات السابقة التي كانت تشهد ارتدادًا كبيرًا في الحركة، يمتد إلى عشرات الأمتار مسببًا زحامًا وصعوبة في الحركة.

وقامت إدارة مرور منطقة الباحة بإغلاق الدوران في الإشارات وحرية الحركة المرورية في الاتجاهين، مع وضع حواجز بلاستيكية للراغبين في الدوران في الاتجاهين.

وتمركزت دوريات المرور في الإشارات بعد إغلاقها للتأكد من فاعلية الإجراء الجديد الذي أتاح حرية الوصول إلى وسط الباحة دون أي عوائق، كان السبب الرئيسي لها الإشارات والزحام الواقع خلالها؛ ما أدى لإشادة مستخدمي الطريق.


09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:47 PM

﻿شاهد.. "مرور الباحة" يقضي على الزحام والارتداد بشارع الملك عبدالعزيز

أغلق الدوران في الإشارات ووحَّد الاتجاهات مع تمركُز وانتشار للدوريات

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
1,949

قضت إدارة مرور منطقة الباحة على الزحام والارتداد اللذين كانت تشهدهما إشارات الباحة بداية من إشارة رغدان حتى دخول الباحة، ومع تجاوز إشارة كودو وصولاً إلى وسط الباحة.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانيًّا مساء اليوم الأحد على حرية حركة السير في الطريق الرئيسي "الملك عبدالعزيز"، الذي شهد حركة مستمرة دون أي توقُّف أو ارتداد، بعكس الأوقات السابقة التي كانت تشهد ارتدادًا كبيرًا في الحركة، يمتد إلى عشرات الأمتار مسببًا زحامًا وصعوبة في الحركة.

وقامت إدارة مرور منطقة الباحة بإغلاق الدوران في الإشارات وحرية الحركة المرورية في الاتجاهين، مع وضع حواجز بلاستيكية للراغبين في الدوران في الاتجاهين.

وتمركزت دوريات المرور في الإشارات بعد إغلاقها للتأكد من فاعلية الإجراء الجديد الذي أتاح حرية الوصول إلى وسط الباحة دون أي عوائق، كان السبب الرئيسي لها الإشارات والزحام الواقع خلالها؛ ما أدى لإشادة مستخدمي الطريق.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,776
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,208
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,036
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,515

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة