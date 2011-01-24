وبلغ عدد عمليات قسطرة القلب 3584 عملية؛ منها 206 عمليات للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 274 عملية؛ منها 153 للأطفال.

أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 3858، عملية قسطرة وجراحية للقلب خلال عام 2020م.

القصيم.. 3858 عملية قلبية في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-24 أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 3858، عملية قسطرة وجراحية للقلب خلال عام 2020م. وبلغ عدد عمليات قسطرة القلب 3584 عملية؛ منها 206 عمليات للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 274 عملية؛ منها 153 للأطفال.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 11:43 AM

القصيم.. 3858 عملية قلبية في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب خلال 2020.. بلغ عدد عمليات القسطرة 3584 منها 206 للأطفال





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أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 3858، عملية قسطرة وجراحية للقلب خلال عام 2020م.

وبلغ عدد عمليات قسطرة القلب 3584 عملية؛ منها 206 عمليات للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 274 عملية؛ منها 153 للأطفال.