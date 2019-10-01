النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السنيد" لـ "سبق" : خروج "النصر" من "الآسيوية" كان مسألة وقت ولن يتسبب في أي قلق لـ "الهلال"

قال إن كبير القارة وزعيمها لن يتأثر بأي نتيجة

توقع عبدالعزيز السنيد ، الإعلامي القريب من الأحداث داخل البيت الهلالي أن يعود الهلال من الدوحة بنتيجة التأهل للمباراة النهائية في إشارة إلى فوز كبير.

وقال السنيد في تصريحات خاصة لـ "سبق": "الهلال حاليًا في وضع ممتاز وقد يعود من الدوحة بنتيجة اللقاء بإذن الله".

وعن تأثير الهزيمة والخروج من المسابقة قال: "لا سمح الله إن حدث هذا الأمر فلا اعتقد أن النتيجة ستكون ذات تأثير على مسيرة الهلال محليًا خصوصًا أن نجوم الفريق يعون أهمية كل منافسة".

وعن تأهل السد على حساب النصر وتأثير ذلك سلبيًا على الهلال قال :"كان خروج النصر من الأدوار النهائية مسألة وقت لأنه حديث عهد بهذه المنافسة القارية وأول مرة في تاريخه يصل إلى دور الثمانية".

واختتم تصريحاته قائلاً: "الهلال سيد القارة وكبيرها لا يقلق من أي فريق ولا يتأثر من أي نتيجة ولله الحمد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"السنيد" لـ "سبق" : خروج "النصر" من "الآسيوية" كان مسألة وقت ولن يتسبب في أي قلق لـ "الهلال"
سبق

توقع عبدالعزيز السنيد ، الإعلامي القريب من الأحداث داخل البيت الهلالي أن يعود الهلال من الدوحة بنتيجة التأهل للمباراة النهائية في إشارة إلى فوز كبير.

وقال السنيد في تصريحات خاصة لـ "سبق": "الهلال حاليًا في وضع ممتاز وقد يعود من الدوحة بنتيجة اللقاء بإذن الله".

وعن تأثير الهزيمة والخروج من المسابقة قال: "لا سمح الله إن حدث هذا الأمر فلا اعتقد أن النتيجة ستكون ذات تأثير على مسيرة الهلال محليًا خصوصًا أن نجوم الفريق يعون أهمية كل منافسة".

وعن تأهل السد على حساب النصر وتأثير ذلك سلبيًا على الهلال قال :"كان خروج النصر من الأدوار النهائية مسألة وقت لأنه حديث عهد بهذه المنافسة القارية وأول مرة في تاريخه يصل إلى دور الثمانية".

واختتم تصريحاته قائلاً: "الهلال سيد القارة وكبيرها لا يقلق من أي فريق ولا يتأثر من أي نتيجة ولله الحمد".

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:35 AM

"السنيد" لـ "سبق" : خروج "النصر" من "الآسيوية" كان مسألة وقت ولن يتسبب في أي قلق لـ "الهلال"

قال إن كبير القارة وزعيمها لن يتأثر بأي نتيجة

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
2,888

توقع عبدالعزيز السنيد ، الإعلامي القريب من الأحداث داخل البيت الهلالي أن يعود الهلال من الدوحة بنتيجة التأهل للمباراة النهائية في إشارة إلى فوز كبير.

وقال السنيد في تصريحات خاصة لـ "سبق": "الهلال حاليًا في وضع ممتاز وقد يعود من الدوحة بنتيجة اللقاء بإذن الله".

وعن تأثير الهزيمة والخروج من المسابقة قال: "لا سمح الله إن حدث هذا الأمر فلا اعتقد أن النتيجة ستكون ذات تأثير على مسيرة الهلال محليًا خصوصًا أن نجوم الفريق يعون أهمية كل منافسة".

وعن تأهل السد على حساب النصر وتأثير ذلك سلبيًا على الهلال قال :"كان خروج النصر من الأدوار النهائية مسألة وقت لأنه حديث عهد بهذه المنافسة القارية وأول مرة في تاريخه يصل إلى دور الثمانية".

واختتم تصريحاته قائلاً: "الهلال سيد القارة وكبيرها لا يقلق من أي فريق ولا يتأثر من أي نتيجة ولله الحمد".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,334
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,338
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,367
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,961

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة