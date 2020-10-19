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"سمك مجمد".. الصين تكشف مصدر تفشي كورونا في مدينة تشينغداو

أعلنت حالة الطوارئ في بداية الأسبوع الماضي بعد ثلاث إصابات

اكتشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها، عينات من الفيروس التاجي الحي، على عبوات تحتوي سمك القد المجمد المستورد.

واكتشف الخبراء هذه الفيروسات الحية خلال التحقيقات الجارية في أسباب تفشي "كوفيد-19" في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ؛ بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وجاء في البيان الصادر عن المركز، أنه يمكن في ظروف معينة، أن يبقى الفيروس التاجي المستجد حيًّا على عبوات المواد خلال فترة طويلة، وقد يسبب الإصابة بالمرض "عبر سلسلة التجميد الدولية".

تجدر الإشارة، إلى أن سلطات مدينة تشينغداو أعلنت حالة الطوارئ في بداية الأسبوع الماضي، بعد تشخيص ثلاث إصابات بـ"كوفيد-19" بلا أعراض بين السكان؛ فاضطرت لإجراء اختبارات جماعية شاملة، وبنتيجتها اكتشف أن غرفة التصوير المقطعي في مستشفى أمراض الرئة بالمدينة هي مصدر تفشي المرض.

الصين فيروس كورونا الجديد

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"سمك مجمد".. الصين تكشف مصدر تفشي كورونا في مدينة تشينغداو
سبق

اكتشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها، عينات من الفيروس التاجي الحي، على عبوات تحتوي سمك القد المجمد المستورد.

واكتشف الخبراء هذه الفيروسات الحية خلال التحقيقات الجارية في أسباب تفشي "كوفيد-19" في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ؛ بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وجاء في البيان الصادر عن المركز، أنه يمكن في ظروف معينة، أن يبقى الفيروس التاجي المستجد حيًّا على عبوات المواد خلال فترة طويلة، وقد يسبب الإصابة بالمرض "عبر سلسلة التجميد الدولية".

تجدر الإشارة، إلى أن سلطات مدينة تشينغداو أعلنت حالة الطوارئ في بداية الأسبوع الماضي، بعد تشخيص ثلاث إصابات بـ"كوفيد-19" بلا أعراض بين السكان؛ فاضطرت لإجراء اختبارات جماعية شاملة، وبنتيجتها اكتشف أن غرفة التصوير المقطعي في مستشفى أمراض الرئة بالمدينة هي مصدر تفشي المرض.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:33 AM

"سمك مجمد".. الصين تكشف مصدر تفشي كورونا في مدينة تشينغداو

أعلنت حالة الطوارئ في بداية الأسبوع الماضي بعد ثلاث إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها، عينات من الفيروس التاجي الحي، على عبوات تحتوي سمك القد المجمد المستورد.

واكتشف الخبراء هذه الفيروسات الحية خلال التحقيقات الجارية في أسباب تفشي "كوفيد-19" في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ؛ بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وجاء في البيان الصادر عن المركز، أنه يمكن في ظروف معينة، أن يبقى الفيروس التاجي المستجد حيًّا على عبوات المواد خلال فترة طويلة، وقد يسبب الإصابة بالمرض "عبر سلسلة التجميد الدولية".

تجدر الإشارة، إلى أن سلطات مدينة تشينغداو أعلنت حالة الطوارئ في بداية الأسبوع الماضي، بعد تشخيص ثلاث إصابات بـ"كوفيد-19" بلا أعراض بين السكان؛ فاضطرت لإجراء اختبارات جماعية شاملة، وبنتيجتها اكتشف أن غرفة التصوير المقطعي في مستشفى أمراض الرئة بالمدينة هي مصدر تفشي المرض.

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