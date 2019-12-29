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الحصيني: منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب

"طقس العرب": فرصة لزخات محدودة على أجزاءٍ متفرقة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتزامن إجازة الطلاب مع منخفض قطبي يؤثر في أجواء المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -بإذن الله- منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب".

من جهته، توقع موقع "طقس العرب"، اليوم، أجواءً معتدلة مائلة للبرودة في الأجزاء الشمالية، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، ومعتدلة مائلة للحرارة في وسط المملكة، ومائلة للحرارة في الشرق والغرب، مع فرصة لزخات أمطار محدودة على أجزاءٍ متفرقة من جنوب غرب المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أجواءً معتدلة مائلة للبرودة في الأجزاء الشمالية، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، ومعتدلة مائلة للحرارة في وسط المملكة، ومائلة للحرارة في الشرق والغرب.

حالة الطقس الأرصاد منخفض قطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتزامن إجازة الطلاب مع منخفض قطبي يؤثر في أجواء المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -بإذن الله- منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب".

من جهته، توقع موقع "طقس العرب"، اليوم، أجواءً معتدلة مائلة للبرودة في الأجزاء الشمالية، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، ومعتدلة مائلة للحرارة في وسط المملكة، ومائلة للحرارة في الشرق والغرب، مع فرصة لزخات أمطار محدودة على أجزاءٍ متفرقة من جنوب غرب المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أجواءً معتدلة مائلة للبرودة في الأجزاء الشمالية، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، ومعتدلة مائلة للحرارة في وسط المملكة، ومائلة للحرارة في الشرق والغرب.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:26 AM

الحصيني: منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب

"طقس العرب": فرصة لزخات محدودة على أجزاءٍ متفرقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتزامن إجازة الطلاب مع منخفض قطبي يؤثر في أجواء المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -بإذن الله- منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب".

من جهته، توقع موقع "طقس العرب"، اليوم، أجواءً معتدلة مائلة للبرودة في الأجزاء الشمالية، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، ومعتدلة مائلة للحرارة في وسط المملكة، ومائلة للحرارة في الشرق والغرب، مع فرصة لزخات أمطار محدودة على أجزاءٍ متفرقة من جنوب غرب المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أجواءً معتدلة مائلة للبرودة في الأجزاء الشمالية، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، ومعتدلة مائلة للحرارة في وسط المملكة، ومائلة للحرارة في الشرق والغرب.

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