وأسفر القصف -بحسب المصدر- عن تدمير ثلاث عربات تابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها من مسلحي الحوثي.

وذكر مصدر عسكري أن القصف طال تعزيزات المليشيا في وادي السايلة ومنطقة العراقية بجبهة شخب شمالي وغربي مديرية قعطبة.

شنت وحدات من الجيش اليمني، هجومًا استهدف تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

تدمير آليات عسكرية للمتمردين الحوثيين في قصف للجيش اليمني شمالي الضالع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-03 شنت وحدات من الجيش اليمني، هجومًا استهدف تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر مصدر عسكري أن القصف طال تعزيزات المليشيا في وادي السايلة ومنطقة العراقية بجبهة شخب شمالي وغربي مديرية قعطبة. وأسفر القصف -بحسب المصدر- عن تدمير ثلاث عربات تابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها من مسلحي الحوثي.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 10:25 AM

تدمير آليات عسكرية للمتمردين الحوثيين في قصف للجيش اليمني شمالي الضالع مصرع وإصابة مَن كان على متنها من المتمردين





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شنت وحدات من الجيش اليمني، هجومًا استهدف تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر مصدر عسكري أن القصف طال تعزيزات المليشيا في وادي السايلة ومنطقة العراقية بجبهة شخب شمالي وغربي مديرية قعطبة.

وأسفر القصف -بحسب المصدر- عن تدمير ثلاث عربات تابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها من مسلحي الحوثي.