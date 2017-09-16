الليلة.. جامعة الإمام تعلن عن هيكلة جديدة

غرد - قبل قليل- حساب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تويتر عن إعلان هيكلة جامعة الإمام الجديدة الليلة.
ودشنت الجامعة وسماً على موقع تويتر #هيكلة_جامعة_الإمام_الجديدة
غرد - قبل قليل- حساب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تويتر عن إعلان هيكلة جامعة الإمام الجديدة الليلة.
ودشنت الجامعة وسماً على موقع تويتر #هيكلة_جامعة_الإمام_الجديدة
غرد - قبل قليل- حساب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تويتر عن إعلان هيكلة جامعة الإمام الجديدة الليلة.
ودشنت الجامعة وسماً على موقع تويتر #هيكلة_جامعة_الإمام_الجديدة
غرد - قبل قليل- حساب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تويتر عن إعلان هيكلة جامعة الإمام الجديدة الليلة.
ودشنت الجامعة وسماً على موقع تويتر #هيكلة_جامعة_الإمام_الجديدة