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الليلة.. جامعة الإمام تعلن عن هيكلة جديدة

في إعلان عبر حسابها بتويتر

غرد - قبل قليل- حساب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تويتر عن إعلان هيكلة جامعة الإمام الجديدة الليلة.

ودشنت الجامعة وسماً على موقع تويتر ‏‫#هيكلة_جامعة_الإمام_الجديدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الليلة.. جامعة الإمام تعلن عن هيكلة جديدة
سبق

غرد - قبل قليل- حساب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تويتر عن إعلان هيكلة جامعة الإمام الجديدة الليلة.

ودشنت الجامعة وسماً على موقع تويتر ‏‫#هيكلة_جامعة_الإمام_الجديدة

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
07:24 PM

الليلة.. جامعة الإمام تعلن عن هيكلة جديدة

في إعلان عبر حسابها بتويتر

A A A
بندر آل فطيح - الرياض
4
6,942

غرد - قبل قليل- حساب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تويتر عن إعلان هيكلة جامعة الإمام الجديدة الليلة.

ودشنت الجامعة وسماً على موقع تويتر ‏‫#هيكلة_جامعة_الإمام_الجديدة

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

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