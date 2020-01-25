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"السديري" يثمِّن الرعاية الكريمة لخادم الحرمين لختام مهرجان الإبل

منوهًا بنجاحات المهرجان والمستوى العالي الذي ظهرت به مسابقاته

ثمَّن وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يوم غد لحفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

وعد "السديري" هذا الدعم والرعاية الكريمة امتدادًا للاهتمام بالثقافات والرياضات الاجتماعية الموروثة، وإبراز المنافسات المحلية وتطويرها دوليًّا، وجعلها جاذبة.

وأشاد "السديري" بنجاحات المهرجان، والمستوى العالي الذي ظهر به، وجعله عالميًّا.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وكيل إمارة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السديري" يثمِّن الرعاية الكريمة لخادم الحرمين لختام مهرجان الإبل
سبق

ثمَّن وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يوم غد لحفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

وعد "السديري" هذا الدعم والرعاية الكريمة امتدادًا للاهتمام بالثقافات والرياضات الاجتماعية الموروثة، وإبراز المنافسات المحلية وتطويرها دوليًّا، وجعلها جاذبة.

وأشاد "السديري" بنجاحات المهرجان، والمستوى العالي الذي ظهر به، وجعله عالميًّا.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:55 PM

"السديري" يثمِّن الرعاية الكريمة لخادم الحرمين لختام مهرجان الإبل

منوهًا بنجاحات المهرجان والمستوى العالي الذي ظهرت به مسابقاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمَّن وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يوم غد لحفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

وعد "السديري" هذا الدعم والرعاية الكريمة امتدادًا للاهتمام بالثقافات والرياضات الاجتماعية الموروثة، وإبراز المنافسات المحلية وتطويرها دوليًّا، وجعلها جاذبة.

وأشاد "السديري" بنجاحات المهرجان، والمستوى العالي الذي ظهر به، وجعله عالميًّا.

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