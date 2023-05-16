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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

"كورونا" يصيب 529 إندونيسياً جديداً ويقتل 13

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 17.025

سجلت إندونيسيا 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى 17025.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن إندونيسيا سجلت أيضاً 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 1089، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "يوريانتو" إلى أن بلاده فحصت 135726 شخصاً.

وبيّن أن 35069 مريضاً يخضعون للعلاج في أنحاء البلاد، من مشاكل حادة بالجهاز التنفسي.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 529 إندونيسياً جديداً ويقتل 13
سبق

سجلت إندونيسيا 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى 17025.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن إندونيسيا سجلت أيضاً 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 1089، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "يوريانتو" إلى أن بلاده فحصت 135726 شخصاً.

وبيّن أن 35069 مريضاً يخضعون للعلاج في أنحاء البلاد، من مشاكل حادة بالجهاز التنفسي.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
02:32 PM

"كورونا" يصيب 529 إندونيسياً جديداً ويقتل 13

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 17.025

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى 17025.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن إندونيسيا سجلت أيضاً 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 1089، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "يوريانتو" إلى أن بلاده فحصت 135726 شخصاً.

وبيّن أن 35069 مريضاً يخضعون للعلاج في أنحاء البلاد، من مشاكل حادة بالجهاز التنفسي.

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