بالعرضة النجدية.. "دواجن الوطنية" تحتفل بمناسبة اليوم الوطني 89

الفعاليات أقيمت بمقر الشركة في القصيم بحضور الرئيس التنفيذي

نظمت شركة "دواجن الوطنية" احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، في مقر الشركة الرئيس بمنطقة القصيم، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور محمد سليمان الراجحي وقيادات الشركة وكافة منسوبيها.

واكتسى المكان باللونين الأخضر والأبيض، وتزين براية التوحيد وأعلام المملكة، وتوشح الحضور بشعارات الوطن للتعبير عن الفخر والسعادة بالمشاركة، واستحضار بطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، ورجاله الذين ساهموا في توحيد الوطن.

وبدأت الفعاليات بوقفة شموخ واعتزاز بالسلام الملكي السعودي، ثم توالت فقرات الاحتفال التي اشتملت على العديد من المشاركات والفعاليات التي عززت شعور الانتماء للوطن.

وتميّز الاحتفال بإطلاق ألف بالون بألوان الوطن لجعل مشهد الاحتفال لوحة فنية مبهجة.

وتفاعل الجميع مع العرضة السعودية وتراقصت المشاعر على إيقاعاتها وكلماتها الحماسية.

وقال "الراجحي": سعداء بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، والشركة تقوم بدور وطني كبير منذ تأسيسها قبل 40 عامًا؛ حيث تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية المحتوى المحلي ودعم الكوادر الوطنية العاملة، التي يزيد عددها في الشركة على 1900 موظف وموظفة يتمتعون بالكفاءة والقدرات.