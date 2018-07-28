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بعد فيديو متداول.. محافظ الأفلاج يُكَرّم "شباب قاطرة منع سقوط المركبات"

نظموا حركة السير لتحديد مسار الطريق لإنقاذ المارة أثناء "جريان السيول"

كرم محافظ الأفلاج المكلف، عبدالله المطيري، شباب ا‫لأفلاج الذين نظموا حركة السير وكوّنوا قاطرة بشرية لتحديد مسار الطريق لإنقاذ المارة، حينما شاهدوا انحراف سيارات المسافرين عن الطريق العام وسقوطها أثناء جريان السيول التي تسببت في قطع الطريق؛ وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية "معجب الكبراء" ورئيس لجنة البديع "شنار عامر الشكرة".

من جهته، ثمن محافظ الأفلاج المكلف، للشباب جهودهم ومبادرتهم التطوعية التي سطرت أروع معاني العمل التطوعي؛ مشيدًا بموقفهم البطولي واستشعارهم المسؤولية الاجتماعية والإنسانية؛ مؤكدًا أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي؛ فيما ثمن الشباب لمحافظ الأفلاج حفاوة الاستقبال والشجيع، معبرين عن شكرهم لمركز التنمية الاجتماعي وللجنة تنمية البديع على هذا التكريم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت الأسبوع الماضي مقطع فيديو وثقه أحد المسافرين أظهر تنظيم عدد من شباب الأفلاج للسير بالطريق العام؛ للحد من تساقط مركبات المسافرين جراء السيول التي غمرت الطريق بالكامل وأخفت ملامح العبور؛ مشيدًا بجهودهم ومبادرتهم التطوعية في إرشاد المارة.

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بعد فيديو متداول.. محافظ الأفلاج يُكَرّم "شباب قاطرة منع سقوط المركبات"
سبق

كرم محافظ الأفلاج المكلف، عبدالله المطيري، شباب ا‫لأفلاج الذين نظموا حركة السير وكوّنوا قاطرة بشرية لتحديد مسار الطريق لإنقاذ المارة، حينما شاهدوا انحراف سيارات المسافرين عن الطريق العام وسقوطها أثناء جريان السيول التي تسببت في قطع الطريق؛ وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية "معجب الكبراء" ورئيس لجنة البديع "شنار عامر الشكرة".

من جهته، ثمن محافظ الأفلاج المكلف، للشباب جهودهم ومبادرتهم التطوعية التي سطرت أروع معاني العمل التطوعي؛ مشيدًا بموقفهم البطولي واستشعارهم المسؤولية الاجتماعية والإنسانية؛ مؤكدًا أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي؛ فيما ثمن الشباب لمحافظ الأفلاج حفاوة الاستقبال والشجيع، معبرين عن شكرهم لمركز التنمية الاجتماعي وللجنة تنمية البديع على هذا التكريم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت الأسبوع الماضي مقطع فيديو وثقه أحد المسافرين أظهر تنظيم عدد من شباب الأفلاج للسير بالطريق العام؛ للحد من تساقط مركبات المسافرين جراء السيول التي غمرت الطريق بالكامل وأخفت ملامح العبور؛ مشيدًا بجهودهم ومبادرتهم التطوعية في إرشاد المارة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
12:36 PM

بعد فيديو متداول.. محافظ الأفلاج يُكَرّم "شباب قاطرة منع سقوط المركبات"

نظموا حركة السير لتحديد مسار الطريق لإنقاذ المارة أثناء "جريان السيول"

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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كرم محافظ الأفلاج المكلف، عبدالله المطيري، شباب ا‫لأفلاج الذين نظموا حركة السير وكوّنوا قاطرة بشرية لتحديد مسار الطريق لإنقاذ المارة، حينما شاهدوا انحراف سيارات المسافرين عن الطريق العام وسقوطها أثناء جريان السيول التي تسببت في قطع الطريق؛ وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية "معجب الكبراء" ورئيس لجنة البديع "شنار عامر الشكرة".

من جهته، ثمن محافظ الأفلاج المكلف، للشباب جهودهم ومبادرتهم التطوعية التي سطرت أروع معاني العمل التطوعي؛ مشيدًا بموقفهم البطولي واستشعارهم المسؤولية الاجتماعية والإنسانية؛ مؤكدًا أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي؛ فيما ثمن الشباب لمحافظ الأفلاج حفاوة الاستقبال والشجيع، معبرين عن شكرهم لمركز التنمية الاجتماعي وللجنة تنمية البديع على هذا التكريم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت الأسبوع الماضي مقطع فيديو وثقه أحد المسافرين أظهر تنظيم عدد من شباب الأفلاج للسير بالطريق العام؛ للحد من تساقط مركبات المسافرين جراء السيول التي غمرت الطريق بالكامل وأخفت ملامح العبور؛ مشيدًا بجهودهم ومبادرتهم التطوعية في إرشاد المارة.

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