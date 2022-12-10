النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بهاء" الأفلاج تلتقي بمرشدي المدارس لتوعية 5 آلاف طالب عن التدخين

نظمت جمعية بهاء لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج، اليوم، لقاءً مع مرشدي مدارس المحافظة لتوعية خمسة آلاف طالب وطالبة في برنامجها الذي ترعاه مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية.

تناول اللقاء، بمقر الجمعية مع المرشدين الطلابيين، دراسة "آفة التدخين وضررها على العقل والدين"، حيث افتتح اللقاء المدير التنفيذي لجمعية بهاء حمد آل هديب، مبينًا في كلمته جهود الجمعية لمكافحة خطر هذا الداء الضار على الفرد والمجتمع.

واطلع الجميع على عرض مرئي عن أضرار التدخين، وبيّن مسؤول البرامج التوعوية، حمزة الصياح، حجم المشكلة التي يقع فيها الشباب من خلال هذه الآفة، عارضًا بعض الدراسات التي تحذر من خطر التدخين.

وتضمن اللقاء كذلك استعراض استبانة عن آفة التدخين التي شرحها الدكتور محمود سليم، على الحاضرين، وسيتم توزيعها على المدارس المتوسطة والثانوية في محافظة الأفلاج، ليتم إجراء دراسة لجميع الطلاب المدخنين وغير المدخنين، تتولى بعدها كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تحليلها أكاديميًا، ليتم على ضوئها إيجاد البرامج الوقائية والعلاجية المناسبة للطلاب .

وفي ختام اللقاء اطلع الجميع على العيادة العلاجية لاستقبال المدخنين داخل المقر وتقديم العلاج لهم بما يضمن الإقلاع عن التدخين بمشيئة الله .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بهاء" الأفلاج تلتقي بمرشدي المدارس لتوعية 5 آلاف طالب عن التدخين
سبق

نظمت جمعية بهاء لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج، اليوم، لقاءً مع مرشدي مدارس المحافظة لتوعية خمسة آلاف طالب وطالبة في برنامجها الذي ترعاه مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية.

تناول اللقاء، بمقر الجمعية مع المرشدين الطلابيين، دراسة "آفة التدخين وضررها على العقل والدين"، حيث افتتح اللقاء المدير التنفيذي لجمعية بهاء حمد آل هديب، مبينًا في كلمته جهود الجمعية لمكافحة خطر هذا الداء الضار على الفرد والمجتمع.

واطلع الجميع على عرض مرئي عن أضرار التدخين، وبيّن مسؤول البرامج التوعوية، حمزة الصياح، حجم المشكلة التي يقع فيها الشباب من خلال هذه الآفة، عارضًا بعض الدراسات التي تحذر من خطر التدخين.

وتضمن اللقاء كذلك استعراض استبانة عن آفة التدخين التي شرحها الدكتور محمود سليم، على الحاضرين، وسيتم توزيعها على المدارس المتوسطة والثانوية في محافظة الأفلاج، ليتم إجراء دراسة لجميع الطلاب المدخنين وغير المدخنين، تتولى بعدها كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تحليلها أكاديميًا، ليتم على ضوئها إيجاد البرامج الوقائية والعلاجية المناسبة للطلاب .

وفي ختام اللقاء اطلع الجميع على العيادة العلاجية لاستقبال المدخنين داخل المقر وتقديم العلاج لهم بما يضمن الإقلاع عن التدخين بمشيئة الله .

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
05:52 PM

"بهاء" الأفلاج تلتقي بمرشدي المدارس لتوعية 5 آلاف طالب عن التدخين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
125

نظمت جمعية بهاء لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج، اليوم، لقاءً مع مرشدي مدارس المحافظة لتوعية خمسة آلاف طالب وطالبة في برنامجها الذي ترعاه مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية.

تناول اللقاء، بمقر الجمعية مع المرشدين الطلابيين، دراسة "آفة التدخين وضررها على العقل والدين"، حيث افتتح اللقاء المدير التنفيذي لجمعية بهاء حمد آل هديب، مبينًا في كلمته جهود الجمعية لمكافحة خطر هذا الداء الضار على الفرد والمجتمع.

واطلع الجميع على عرض مرئي عن أضرار التدخين، وبيّن مسؤول البرامج التوعوية، حمزة الصياح، حجم المشكلة التي يقع فيها الشباب من خلال هذه الآفة، عارضًا بعض الدراسات التي تحذر من خطر التدخين.

وتضمن اللقاء كذلك استعراض استبانة عن آفة التدخين التي شرحها الدكتور محمود سليم، على الحاضرين، وسيتم توزيعها على المدارس المتوسطة والثانوية في محافظة الأفلاج، ليتم إجراء دراسة لجميع الطلاب المدخنين وغير المدخنين، تتولى بعدها كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تحليلها أكاديميًا، ليتم على ضوئها إيجاد البرامج الوقائية والعلاجية المناسبة للطلاب .

وفي ختام اللقاء اطلع الجميع على العيادة العلاجية لاستقبال المدخنين داخل المقر وتقديم العلاج لهم بما يضمن الإقلاع عن التدخين بمشيئة الله .

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,105

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة