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"الحصيني" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غداً وتمتد للعاصمة

قال: تستمر عدة أيام.. متفاوتة الغزارة من مكان لآخر

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تعرض أجواء المملكة لحالة ماطرة تبدأ من الغد وتستمر عدة أيام وتشمل مناطق مختلفة منها الرياض.
وقال "الحصيني" اليوم وعبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين حالة ممطرة تستمر عدة أيام -بإذن الله- على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والشمالية وحائل والجوف والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان، والأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة في أماكن متفرقة من تلك المناطق.
ووفق موقع "طقس العرب" تبشّر الخرائط الجوية لهذا الأسبوع، بتوسع رقعة السحب الرعدية على معظم أجزاء المنطقة الشمالية والغربية من المملكة بمشيئة الله، وتهطل زخات رعدية من الأمطار بحدة متفاوتة، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار بشكل محلي ومحدود.
وتبدأ فرص السحب الرعدية والأمطار هذا اليوم، وتشكل أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة، وربما حائل، وتكون الأمطار على شكل زخات رعدية متفرقة في مجملها، وقد تكون متوسطة خاصة فوق المرتفعات لا سيما في تبوك وشمال المدينة المنورة، مع احتمال تشكّل السيول، كما يرافق الحالةَ نشاطٌ في حركة الرياح المثيرة للغبار؛ لا سيما في المناطق المكشوفة أثناء فترة هبوب السحب الرعدية.
ويُحتمل امتداد بعض السحب الركامية "الجافة" نحو أجزاء من منطقة القصيم والرياض، تترافق مع هطول أمطار خفيفة عشوائية الطابع خلال النصف الأول من الأسبوع، ويستمر هطول زخات رعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات العصر والمساء، تشمل الطائف ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وأجزاء من عسير مع نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع فرص السيول في تلك المناطق.

أمطار الرياض حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غداً وتمتد للعاصمة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تعرض أجواء المملكة لحالة ماطرة تبدأ من الغد وتستمر عدة أيام وتشمل مناطق مختلفة منها الرياض.
وقال "الحصيني" اليوم وعبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين حالة ممطرة تستمر عدة أيام -بإذن الله- على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والشمالية وحائل والجوف والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان، والأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة في أماكن متفرقة من تلك المناطق.
ووفق موقع "طقس العرب" تبشّر الخرائط الجوية لهذا الأسبوع، بتوسع رقعة السحب الرعدية على معظم أجزاء المنطقة الشمالية والغربية من المملكة بمشيئة الله، وتهطل زخات رعدية من الأمطار بحدة متفاوتة، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار بشكل محلي ومحدود.
وتبدأ فرص السحب الرعدية والأمطار هذا اليوم، وتشكل أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة، وربما حائل، وتكون الأمطار على شكل زخات رعدية متفرقة في مجملها، وقد تكون متوسطة خاصة فوق المرتفعات لا سيما في تبوك وشمال المدينة المنورة، مع احتمال تشكّل السيول، كما يرافق الحالةَ نشاطٌ في حركة الرياح المثيرة للغبار؛ لا سيما في المناطق المكشوفة أثناء فترة هبوب السحب الرعدية.
ويُحتمل امتداد بعض السحب الركامية "الجافة" نحو أجزاء من منطقة القصيم والرياض، تترافق مع هطول أمطار خفيفة عشوائية الطابع خلال النصف الأول من الأسبوع، ويستمر هطول زخات رعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات العصر والمساء، تشمل الطائف ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وأجزاء من عسير مع نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع فرص السيول في تلك المناطق.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
03:02 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
07:02 PM

"الحصيني" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غداً وتمتد للعاصمة

قال: تستمر عدة أيام.. متفاوتة الغزارة من مكان لآخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,466

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تعرض أجواء المملكة لحالة ماطرة تبدأ من الغد وتستمر عدة أيام وتشمل مناطق مختلفة منها الرياض.
وقال "الحصيني" اليوم وعبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين حالة ممطرة تستمر عدة أيام -بإذن الله- على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والشمالية وحائل والجوف والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان، والأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة في أماكن متفرقة من تلك المناطق.
ووفق موقع "طقس العرب" تبشّر الخرائط الجوية لهذا الأسبوع، بتوسع رقعة السحب الرعدية على معظم أجزاء المنطقة الشمالية والغربية من المملكة بمشيئة الله، وتهطل زخات رعدية من الأمطار بحدة متفاوتة، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار بشكل محلي ومحدود.
وتبدأ فرص السحب الرعدية والأمطار هذا اليوم، وتشكل أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة، وربما حائل، وتكون الأمطار على شكل زخات رعدية متفرقة في مجملها، وقد تكون متوسطة خاصة فوق المرتفعات لا سيما في تبوك وشمال المدينة المنورة، مع احتمال تشكّل السيول، كما يرافق الحالةَ نشاطٌ في حركة الرياح المثيرة للغبار؛ لا سيما في المناطق المكشوفة أثناء فترة هبوب السحب الرعدية.
ويُحتمل امتداد بعض السحب الركامية "الجافة" نحو أجزاء من منطقة القصيم والرياض، تترافق مع هطول أمطار خفيفة عشوائية الطابع خلال النصف الأول من الأسبوع، ويستمر هطول زخات رعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات العصر والمساء، تشمل الطائف ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وأجزاء من عسير مع نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع فرص السيول في تلك المناطق.

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