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القرني: ربما ما يحدث للاتحاد "لعنة".. وفلاديفيا: سنتجاوز هذه الدوامة

أبدى فواز القرني حارس مرمى فريق الاتحاد استغرابه مما يحل بالفريق، وقال بعد الخسارة السابعة هذا الموسم في الدوري أمام الفيحاء 1-2: "نحن نلعب مباريات رائعة، ونقدم مستويات، ولكن في النهاية نخسر".

وأضاف: "نحن غاضبون، ولكن إن شاء الله الوضع يتعدل".

وزاد قائلاً: "أشكر جميع اللاعبين على روحهم. وكلنا نتحمل الخسارة مثلما نتحمل الفوز".

وأضاف: "لا أعلم ماذا أقول للجمهور، ولكن لا بد أن يعرف جمهور الاتحاد ما يحدث في الفريق".

وختم حديثه قائلاً: "أنا لا أعرف ماذا يحدث. نتدرب، ونستعد للمباريات، ونقدم مستوى، ولكننا نخسر. قد يكون ما يحدث هو عبارة عن لعنة".

من جانبه قدم فلاديفيا، لاعب خط وسط الاتحاد، اعتذاره للجماهير على الخسارة، وقال: "هم يدعموننا، والآن الدور علينا نحن اللاعبين للخروج من دوامة الخسائر".

وأضاف: "علينا تجنب الأخطاء أثناء المباريات؛ لأنها تسببت في هذه الخسائر. ويجب أن تكون لدينا ردة فعل أقوى لتلافي هذه الإخفاقات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القرني: ربما ما يحدث للاتحاد "لعنة".. وفلاديفيا: سنتجاوز هذه الدوامة
سبق

أبدى فواز القرني حارس مرمى فريق الاتحاد استغرابه مما يحل بالفريق، وقال بعد الخسارة السابعة هذا الموسم في الدوري أمام الفيحاء 1-2: "نحن نلعب مباريات رائعة، ونقدم مستويات، ولكن في النهاية نخسر".

وأضاف: "نحن غاضبون، ولكن إن شاء الله الوضع يتعدل".

وزاد قائلاً: "أشكر جميع اللاعبين على روحهم. وكلنا نتحمل الخسارة مثلما نتحمل الفوز".

وأضاف: "لا أعلم ماذا أقول للجمهور، ولكن لا بد أن يعرف جمهور الاتحاد ما يحدث في الفريق".

وختم حديثه قائلاً: "أنا لا أعرف ماذا يحدث. نتدرب، ونستعد للمباريات، ونقدم مستوى، ولكننا نخسر. قد يكون ما يحدث هو عبارة عن لعنة".

من جانبه قدم فلاديفيا، لاعب خط وسط الاتحاد، اعتذاره للجماهير على الخسارة، وقال: "هم يدعموننا، والآن الدور علينا نحن اللاعبين للخروج من دوامة الخسائر".

وأضاف: "علينا تجنب الأخطاء أثناء المباريات؛ لأنها تسببت في هذه الخسائر. ويجب أن تكون لدينا ردة فعل أقوى لتلافي هذه الإخفاقات".

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
08:42 PM

القرني: ربما ما يحدث للاتحاد "لعنة".. وفلاديفيا: سنتجاوز هذه الدوامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى فواز القرني حارس مرمى فريق الاتحاد استغرابه مما يحل بالفريق، وقال بعد الخسارة السابعة هذا الموسم في الدوري أمام الفيحاء 1-2: "نحن نلعب مباريات رائعة، ونقدم مستويات، ولكن في النهاية نخسر".

وأضاف: "نحن غاضبون، ولكن إن شاء الله الوضع يتعدل".

وزاد قائلاً: "أشكر جميع اللاعبين على روحهم. وكلنا نتحمل الخسارة مثلما نتحمل الفوز".

وأضاف: "لا أعلم ماذا أقول للجمهور، ولكن لا بد أن يعرف جمهور الاتحاد ما يحدث في الفريق".

وختم حديثه قائلاً: "أنا لا أعرف ماذا يحدث. نتدرب، ونستعد للمباريات، ونقدم مستوى، ولكننا نخسر. قد يكون ما يحدث هو عبارة عن لعنة".

من جانبه قدم فلاديفيا، لاعب خط وسط الاتحاد، اعتذاره للجماهير على الخسارة، وقال: "هم يدعموننا، والآن الدور علينا نحن اللاعبين للخروج من دوامة الخسائر".

وأضاف: "علينا تجنب الأخطاء أثناء المباريات؛ لأنها تسببت في هذه الخسائر. ويجب أن تكون لدينا ردة فعل أقوى لتلافي هذه الإخفاقات".

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