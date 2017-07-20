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أسرة "الخيري" تحتفل في مكة بزواج ابنهم "أسامة"

بحضور الأهل والأصدقاء والأعيان

احتفل محمد بن عبده الخيري، واللواء أحمد بن عبده الخيري، وأبناؤهما وأبناء عمومتهما، بزفاف المهندس أسامة بن أحمد بن عبده الخيري؛ في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأعيان.

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أسرة "الخيري" تحتفل في مكة بزواج ابنهم "أسامة"
سبق

احتفل محمد بن عبده الخيري، واللواء أحمد بن عبده الخيري، وأبناؤهما وأبناء عمومتهما، بزفاف المهندس أسامة بن أحمد بن عبده الخيري؛ في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأعيان.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
06:32 PM

أسرة "الخيري" تحتفل في مكة بزواج ابنهم "أسامة"

بحضور الأهل والأصدقاء والأعيان

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل محمد بن عبده الخيري، واللواء أحمد بن عبده الخيري، وأبناؤهما وأبناء عمومتهما، بزفاف المهندس أسامة بن أحمد بن عبده الخيري؛ في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأعيان.

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200 مليون

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