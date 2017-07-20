أسرة "الخيري" تحتفل في مكة بزواج ابنهم "أسامة"

بحضور الأهل والأصدقاء والأعيان

احتفل محمد بن عبده الخيري، واللواء أحمد بن عبده الخيري، وأبناؤهما وأبناء عمومتهما، بزفاف المهندس أسامة بن أحمد بن عبده الخيري؛ في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأعيان.