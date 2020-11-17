تنطلق اليوم في دبي، فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران بمشاركة 160 دولة، و1300 شركة، و1645 طائرة مدينة وعسكرية، و160 وفدًا رسميًّا من حول العالم. وكشفت شركة سبيس بت البريطانية، عن النموذج الأوليّ لأول مسبار بريطاني للهبوط على سطح القمر في المعرض، وهي من أبرز شركات الاقتصاد القمري، لمهمة تصميم مسبار الهبوط على سطح القمر لونر لاندر- هابر (سيارة القمر)، الذي من المقرر أن يتم تطويره في المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركة يوزناي ديزاين بيرو الرائدة في مجال الفضاء والطيران. وسيعرض النموذج الأولي من مسبار الهبوط على سطح القمر والنموذج الثلاثي الأبعاد سبايدر مون روڤر، من قِبَل شركة سبيس بيت، على منصة يوزناي ديزاين بيرو في المعرض.. وفي إطار خطة الإمارات العربية لاستكشاف الفضاء قررت الشركة اختبار مسبارها سبايدر مون روڤر في الإمارات قبيل إطلاقه في ربيع عام 2020. وهذا المسبار يعد حاليًا في مرحلة التطوير النهائية، وإضافة إلى الاختبارات التي يخضع لها في المملكة المتحدة؛ سيتم اختباره ضمن ظروف مشابهة لسطح القمر في صحراء الإمارات.

بريطانيا تكشف اليوم عن سيارة التجول على سطح القمر.. شاهد التفاصيل خالد خليل سبق 2019-11-17 تنطلق اليوم في دبي، فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران بمشاركة 160 دولة، و1300 شركة، و1645 طائرة مدينة وعسكرية، و160 وفدًا رسميًّا من حول العالم.

وكشفت شركة سبيس بت البريطانية، عن النموذج الأوليّ لأول مسبار بريطاني للهبوط على سطح القمر في المعرض، وهي من أبرز شركات الاقتصاد القمري، لمهمة تصميم مسبار الهبوط على سطح القمر لونر لاندر- هابر (سيارة القمر)، الذي من المقرر أن يتم تطويره في المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركة يوزناي ديزاين بيرو الرائدة في مجال الفضاء والطيران.

وسيعرض النموذج الأولي من مسبار الهبوط على سطح القمر والنموذج الثلاثي الأبعاد سبايدر مون روڤر، من قِبَل شركة سبيس بيت، على منصة يوزناي ديزاين بيرو في المعرض.. وفي إطار خطة الإمارات العربية لاستكشاف الفضاء قررت الشركة اختبار مسبارها سبايدر مون روڤر في الإمارات قبيل إطلاقه في ربيع عام 2020.

وهذا المسبار يعد حاليًا في مرحلة التطوير النهائية، وإضافة إلى الاختبارات التي يخضع لها في المملكة المتحدة؛ سيتم اختباره ضمن ظروف مشابهة لسطح القمر في صحراء الإمارات.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 01:10 PM

بريطانيا تكشف اليوم عن سيارة التجول على سطح القمر.. شاهد التفاصيل





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تنطلق اليوم في دبي، فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران بمشاركة 160 دولة، و1300 شركة، و1645 طائرة مدينة وعسكرية، و160 وفدًا رسميًّا من حول العالم.

وكشفت شركة سبيس بت البريطانية، عن النموذج الأوليّ لأول مسبار بريطاني للهبوط على سطح القمر في المعرض، وهي من أبرز شركات الاقتصاد القمري، لمهمة تصميم مسبار الهبوط على سطح القمر لونر لاندر- هابر (سيارة القمر)، الذي من المقرر أن يتم تطويره في المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركة يوزناي ديزاين بيرو الرائدة في مجال الفضاء والطيران.

وسيعرض النموذج الأولي من مسبار الهبوط على سطح القمر والنموذج الثلاثي الأبعاد سبايدر مون روڤر، من قِبَل شركة سبيس بيت، على منصة يوزناي ديزاين بيرو في المعرض.. وفي إطار خطة الإمارات العربية لاستكشاف الفضاء قررت الشركة اختبار مسبارها سبايدر مون روڤر في الإمارات قبيل إطلاقه في ربيع عام 2020.

وهذا المسبار يعد حاليًا في مرحلة التطوير النهائية، وإضافة إلى الاختبارات التي يخضع لها في المملكة المتحدة؛ سيتم اختباره ضمن ظروف مشابهة لسطح القمر في صحراء الإمارات.