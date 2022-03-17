التحالف يعلن إعطاب وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بُعد أطلقهما الحوثيون من الحديدة

رصدتهما القوات البحرية صباح اليوم قبل القيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير زورقين مفخّخين ومسيّرين عن بُعد أطلقهما الحوثي من الحديدة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الثلاثاء، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر، باستخدام زورقين مفخّخين ومسيّرين عن بُعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة.

وأضاف، أنه تمّ إعطاب وتدمير الزورقين اللذين يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وبيّن العقيد "المالكي"؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد الزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد التي تمّ رصدها وتدميرها (46)، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تمّ اكتشافها وتدميرها (153).

وشدّد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدّد الأمن الإقليمي والدولي.