النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة المالية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة اعتماد

تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات على الجهات الحكومية

أطلقت وزارة المالية عبر منصة "اعتماد" الرقمية، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان؛ أن الوزارة بحكم دورها المحوري كممكّن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية، ولهدف التطوير الدائم والمستمر لمنصة "اعتماد" الرقمية أطلقت أربع خدمات جديدة شملت: "خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات"، كما جرى إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات، مؤكداً أن وزارة المالية تسعى من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى الوصول للتحول الرقمي وأتمتة التعاملات الحكومية كافة بما يحقق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأفاد الصويان؛ بأن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، وتسهم في اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات بسيطة وميسرة، منوهاً أن وزارة المالية ستواصل أعمال التطوير وإضافة خدمات جديدة في منصة "اعتماد" لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.

يُذكر أن منصة "اعتماد" الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية مطلع السنة الماضية 2018م تعد المنصة الإلكترونية الشاملة لخدماتها التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تمكيناً للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة المالية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة اعتماد
سبق

أطلقت وزارة المالية عبر منصة "اعتماد" الرقمية، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان؛ أن الوزارة بحكم دورها المحوري كممكّن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية، ولهدف التطوير الدائم والمستمر لمنصة "اعتماد" الرقمية أطلقت أربع خدمات جديدة شملت: "خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات"، كما جرى إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات، مؤكداً أن وزارة المالية تسعى من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى الوصول للتحول الرقمي وأتمتة التعاملات الحكومية كافة بما يحقق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأفاد الصويان؛ بأن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، وتسهم في اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات بسيطة وميسرة، منوهاً أن وزارة المالية ستواصل أعمال التطوير وإضافة خدمات جديدة في منصة "اعتماد" لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.

يُذكر أن منصة "اعتماد" الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية مطلع السنة الماضية 2018م تعد المنصة الإلكترونية الشاملة لخدماتها التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تمكيناً للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:52 AM

وزارة المالية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة اعتماد

تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات على الجهات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,169

أطلقت وزارة المالية عبر منصة "اعتماد" الرقمية، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان؛ أن الوزارة بحكم دورها المحوري كممكّن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية، ولهدف التطوير الدائم والمستمر لمنصة "اعتماد" الرقمية أطلقت أربع خدمات جديدة شملت: "خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات"، كما جرى إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات، مؤكداً أن وزارة المالية تسعى من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى الوصول للتحول الرقمي وأتمتة التعاملات الحكومية كافة بما يحقق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأفاد الصويان؛ بأن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، وتسهم في اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات بسيطة وميسرة، منوهاً أن وزارة المالية ستواصل أعمال التطوير وإضافة خدمات جديدة في منصة "اعتماد" لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.

يُذكر أن منصة "اعتماد" الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية مطلع السنة الماضية 2018م تعد المنصة الإلكترونية الشاملة لخدماتها التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تمكيناً للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,095
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,946
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,596
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,852

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة