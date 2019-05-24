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العاصمة تواعد التفرُّد في "واجهة الرياض" .. هنا تجتمع الأعمال والتسوّق

مشروع لـ "كادن للاستثمار" على مساحة 500 كم2 يُتوقع افتتاحه نهاية العام

تقدم "كادن للاستثمار" مشروعها "واجهة الرياض" على مساحة 500 كيلو متر مربع بامتداد 2.5 كيلو شمال شرقي العاصمة الرياض؛ حيث يتوقع افتتاحه في الربع الأخير من 2019؛ ليتفرد بفكرة مشروعه لينقسم بين واجهة للأعمال وواجهة للتسوق تتوسطهما حديقة عامة، وهناك فندقان الأول لفئة الأعمال، والآخر لخدمة مرتادي التسوق.

أما من ناحية الترفيه، فتحتوي "واجهة الرياض" على مطاعم مختلفة، وعلى أكبر "فيرجن ميجا ستور" في منطقة الشرق الأوسط، و18 صالة عرض، وأكثر من 200 محل تجاري تقدم من خلالها أشهر الماركات التي توافق ذائقة المتسوّقين.

وتتميّز "واجهة الرياض" بمميزات عدة تجعلها صديقة للبيئة والإنسان؛ حيث تتوافر الإضاءة الطبيعية، والمساحات الخضراء التي تغطي 65 % من الممرات والمساحات الخارجية، كما تمّت تهيئة الممر الممتد بمسافة كيلو متر بمساحات خضراء على جانبيه، ليكون ممشى مثالياً وصحياً لمُحبي رياضة المشي.

إن زائر "واجهة الرياض" يمكن أن يقضي يوماً عملياً ترفيهياً مميزاً بدايته في "واجهة الأعمال"، ومن ثم من خلال النقل التردّدي عن طريق عربات الجولف يقضي وقتاَ مسلياً في "واجهة التسوق"؛ حيث المطاعم والمحال وصالات السينما ومراكز الاستجمام.

أما "واجهة الأعمال" التي تمتد إلى مساحة تقدر بــ 180000 متر مربع؛ منها 82000 متر مربع متوافرة للتأجير، تتميّز بمكانها الإستراتيجي حيث تبعد عن المطار 15 دقيقة فقط دون الدخول إلى وسط المدينة، وعن المركز المالي 17 دقيقة، وهي بيئة أعمال تحتضن كبريات الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مبانٍ مصمّمة بمعايير محفّزة للإبداع وزيادة الإنتاجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العاصمة تواعد التفرُّد في "واجهة الرياض" .. هنا تجتمع الأعمال والتسوّق
سبق

تقدم "كادن للاستثمار" مشروعها "واجهة الرياض" على مساحة 500 كيلو متر مربع بامتداد 2.5 كيلو شمال شرقي العاصمة الرياض؛ حيث يتوقع افتتاحه في الربع الأخير من 2019؛ ليتفرد بفكرة مشروعه لينقسم بين واجهة للأعمال وواجهة للتسوق تتوسطهما حديقة عامة، وهناك فندقان الأول لفئة الأعمال، والآخر لخدمة مرتادي التسوق.

أما من ناحية الترفيه، فتحتوي "واجهة الرياض" على مطاعم مختلفة، وعلى أكبر "فيرجن ميجا ستور" في منطقة الشرق الأوسط، و18 صالة عرض، وأكثر من 200 محل تجاري تقدم من خلالها أشهر الماركات التي توافق ذائقة المتسوّقين.

وتتميّز "واجهة الرياض" بمميزات عدة تجعلها صديقة للبيئة والإنسان؛ حيث تتوافر الإضاءة الطبيعية، والمساحات الخضراء التي تغطي 65 % من الممرات والمساحات الخارجية، كما تمّت تهيئة الممر الممتد بمسافة كيلو متر بمساحات خضراء على جانبيه، ليكون ممشى مثالياً وصحياً لمُحبي رياضة المشي.

إن زائر "واجهة الرياض" يمكن أن يقضي يوماً عملياً ترفيهياً مميزاً بدايته في "واجهة الأعمال"، ومن ثم من خلال النقل التردّدي عن طريق عربات الجولف يقضي وقتاَ مسلياً في "واجهة التسوق"؛ حيث المطاعم والمحال وصالات السينما ومراكز الاستجمام.

أما "واجهة الأعمال" التي تمتد إلى مساحة تقدر بــ 180000 متر مربع؛ منها 82000 متر مربع متوافرة للتأجير، تتميّز بمكانها الإستراتيجي حيث تبعد عن المطار 15 دقيقة فقط دون الدخول إلى وسط المدينة، وعن المركز المالي 17 دقيقة، وهي بيئة أعمال تحتضن كبريات الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مبانٍ مصمّمة بمعايير محفّزة للإبداع وزيادة الإنتاجية.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
04:02 PM

العاصمة تواعد التفرُّد في "واجهة الرياض" .. هنا تجتمع الأعمال والتسوّق

مشروع لـ "كادن للاستثمار" على مساحة 500 كم2 يُتوقع افتتاحه نهاية العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم "كادن للاستثمار" مشروعها "واجهة الرياض" على مساحة 500 كيلو متر مربع بامتداد 2.5 كيلو شمال شرقي العاصمة الرياض؛ حيث يتوقع افتتاحه في الربع الأخير من 2019؛ ليتفرد بفكرة مشروعه لينقسم بين واجهة للأعمال وواجهة للتسوق تتوسطهما حديقة عامة، وهناك فندقان الأول لفئة الأعمال، والآخر لخدمة مرتادي التسوق.

أما من ناحية الترفيه، فتحتوي "واجهة الرياض" على مطاعم مختلفة، وعلى أكبر "فيرجن ميجا ستور" في منطقة الشرق الأوسط، و18 صالة عرض، وأكثر من 200 محل تجاري تقدم من خلالها أشهر الماركات التي توافق ذائقة المتسوّقين.

وتتميّز "واجهة الرياض" بمميزات عدة تجعلها صديقة للبيئة والإنسان؛ حيث تتوافر الإضاءة الطبيعية، والمساحات الخضراء التي تغطي 65 % من الممرات والمساحات الخارجية، كما تمّت تهيئة الممر الممتد بمسافة كيلو متر بمساحات خضراء على جانبيه، ليكون ممشى مثالياً وصحياً لمُحبي رياضة المشي.

إن زائر "واجهة الرياض" يمكن أن يقضي يوماً عملياً ترفيهياً مميزاً بدايته في "واجهة الأعمال"، ومن ثم من خلال النقل التردّدي عن طريق عربات الجولف يقضي وقتاَ مسلياً في "واجهة التسوق"؛ حيث المطاعم والمحال وصالات السينما ومراكز الاستجمام.

أما "واجهة الأعمال" التي تمتد إلى مساحة تقدر بــ 180000 متر مربع؛ منها 82000 متر مربع متوافرة للتأجير، تتميّز بمكانها الإستراتيجي حيث تبعد عن المطار 15 دقيقة فقط دون الدخول إلى وسط المدينة، وعن المركز المالي 17 دقيقة، وهي بيئة أعمال تحتضن كبريات الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مبانٍ مصمّمة بمعايير محفّزة للإبداع وزيادة الإنتاجية.

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