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"أقام حفلات أثناء فترة الإغلاق".. دعوات برلمانية باستقالة رئيس الوزراء البريطاني

يحضر جلسة استجواب في مجلس العموم غدًا

شهد مجلس العموم البريطاني، جلسة عاصفة، اليوم "الثلاثاء"، وسط دعوات لاستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على خلفية إقامة حفلات في مقر إقامته في وقت قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، فيما بات يعرف باسم فضيحة "أحضر الخمر معك".

وأعرب وزير الدولة لشؤون الأجور في الحكومة البريطانية مايكل إيليس، في الاستجواب العاجل، عن أسفه للانزعاج الذي سببته التقارير عن حفلات في مقر إقامة رئيس الوزراء في 10 "داونينج ستريت" خلال الإغلاق.

وقال "إيليس": "إن القواعد تطبق على الجميع في هذا البلد، وإن جونسون لن يذهب إلى أي مكان"، في وجه دعوات لإجباره على الاستقالة؛ وفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه اعتبر النائب إيان بلاكفورد عن الحزب الوطني الأسكتلندي، أن على بوريس جونسون أن يقوم بالأمر اللائق ويستقيل، وإذا فشل ذلك فعلى نواب حزب المحافظين أن يجبروه على الاستقالة من منصبه، وأن يفعلوا ذلك الآن.

وانتقد نواب البرلمان البريطاني غياب "جونسون" عن الاستجواب، لكن "إيليس" بين أن "جونسون" سيحضر جلسة الاستجواب الأسبوعية غداً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أقام حفلات أثناء فترة الإغلاق".. دعوات برلمانية باستقالة رئيس الوزراء البريطاني
سبق

شهد مجلس العموم البريطاني، جلسة عاصفة، اليوم "الثلاثاء"، وسط دعوات لاستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على خلفية إقامة حفلات في مقر إقامته في وقت قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، فيما بات يعرف باسم فضيحة "أحضر الخمر معك".

وأعرب وزير الدولة لشؤون الأجور في الحكومة البريطانية مايكل إيليس، في الاستجواب العاجل، عن أسفه للانزعاج الذي سببته التقارير عن حفلات في مقر إقامة رئيس الوزراء في 10 "داونينج ستريت" خلال الإغلاق.

وقال "إيليس": "إن القواعد تطبق على الجميع في هذا البلد، وإن جونسون لن يذهب إلى أي مكان"، في وجه دعوات لإجباره على الاستقالة؛ وفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه اعتبر النائب إيان بلاكفورد عن الحزب الوطني الأسكتلندي، أن على بوريس جونسون أن يقوم بالأمر اللائق ويستقيل، وإذا فشل ذلك فعلى نواب حزب المحافظين أن يجبروه على الاستقالة من منصبه، وأن يفعلوا ذلك الآن.

وانتقد نواب البرلمان البريطاني غياب "جونسون" عن الاستجواب، لكن "إيليس" بين أن "جونسون" سيحضر جلسة الاستجواب الأسبوعية غداً.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
08:41 PM

"أقام حفلات أثناء فترة الإغلاق".. دعوات برلمانية باستقالة رئيس الوزراء البريطاني

يحضر جلسة استجواب في مجلس العموم غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد مجلس العموم البريطاني، جلسة عاصفة، اليوم "الثلاثاء"، وسط دعوات لاستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على خلفية إقامة حفلات في مقر إقامته في وقت قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، فيما بات يعرف باسم فضيحة "أحضر الخمر معك".

وأعرب وزير الدولة لشؤون الأجور في الحكومة البريطانية مايكل إيليس، في الاستجواب العاجل، عن أسفه للانزعاج الذي سببته التقارير عن حفلات في مقر إقامة رئيس الوزراء في 10 "داونينج ستريت" خلال الإغلاق.

وقال "إيليس": "إن القواعد تطبق على الجميع في هذا البلد، وإن جونسون لن يذهب إلى أي مكان"، في وجه دعوات لإجباره على الاستقالة؛ وفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه اعتبر النائب إيان بلاكفورد عن الحزب الوطني الأسكتلندي، أن على بوريس جونسون أن يقوم بالأمر اللائق ويستقيل، وإذا فشل ذلك فعلى نواب حزب المحافظين أن يجبروه على الاستقالة من منصبه، وأن يفعلوا ذلك الآن.

وانتقد نواب البرلمان البريطاني غياب "جونسون" عن الاستجواب، لكن "إيليس" بين أن "جونسون" سيحضر جلسة الاستجواب الأسبوعية غداً.

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