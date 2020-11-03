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وسط ضعف الدولار.. خام برنت يقفز فوق الـ40 دولارًا

تحالف "أوبك بلس" يجتمع آخر الشهر لبحث خطط الإنتاج

سجلت أسعار النفط ارتفاعات حادة، اليوم، في ظلّ ضعف الدولار وتوقعات بأن يؤجل تحالف "أوبك بلس" زيادة الإنتاج.

وقفز خام برنت القياسي بواقع 3.6% بالمئة إلى 40.39 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 3.9% إلى 38.26 دولار.

وتراجع الدولار وسط توقعات بأن يعمل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، باتجاه تحفيز أمريكي أكبر وأن يتبنى نهجًا أكثر حرية في التجارة، إذا استطاع الإطاحة بالرئيس دونالد ترمب.

وتعطي استطلاعات الرأي تقدمًا قويًا لـ"بايدن"، إلا أن السباق لا يزال شديد التقارب في ولايات رئيسة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ من المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعًا يوم 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لمناقشة خطط الإنتاج.

ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع تأجيل خطط زيادة الإنتاج.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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وسط ضعف الدولار.. خام برنت يقفز فوق الـ40 دولارًا
سبق

سجلت أسعار النفط ارتفاعات حادة، اليوم، في ظلّ ضعف الدولار وتوقعات بأن يؤجل تحالف "أوبك بلس" زيادة الإنتاج.

وقفز خام برنت القياسي بواقع 3.6% بالمئة إلى 40.39 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 3.9% إلى 38.26 دولار.

وتراجع الدولار وسط توقعات بأن يعمل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، باتجاه تحفيز أمريكي أكبر وأن يتبنى نهجًا أكثر حرية في التجارة، إذا استطاع الإطاحة بالرئيس دونالد ترمب.

وتعطي استطلاعات الرأي تقدمًا قويًا لـ"بايدن"، إلا أن السباق لا يزال شديد التقارب في ولايات رئيسة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ من المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعًا يوم 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لمناقشة خطط الإنتاج.

ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع تأجيل خطط زيادة الإنتاج.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
03:06 PM

وسط ضعف الدولار.. خام برنت يقفز فوق الـ40 دولارًا

تحالف "أوبك بلس" يجتمع آخر الشهر لبحث خطط الإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت أسعار النفط ارتفاعات حادة، اليوم، في ظلّ ضعف الدولار وتوقعات بأن يؤجل تحالف "أوبك بلس" زيادة الإنتاج.

وقفز خام برنت القياسي بواقع 3.6% بالمئة إلى 40.39 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 3.9% إلى 38.26 دولار.

وتراجع الدولار وسط توقعات بأن يعمل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، باتجاه تحفيز أمريكي أكبر وأن يتبنى نهجًا أكثر حرية في التجارة، إذا استطاع الإطاحة بالرئيس دونالد ترمب.

وتعطي استطلاعات الرأي تقدمًا قويًا لـ"بايدن"، إلا أن السباق لا يزال شديد التقارب في ولايات رئيسة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ من المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعًا يوم 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لمناقشة خطط الإنتاج.

ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع تأجيل خطط زيادة الإنتاج.

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