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5 مراكز صحية بمكة للكشف عن كورونا دون موعد مسبق.. تعرَّف عليها

تعمل على مدار الساعة ضمن عيادات "تطمن".. وقريباً ستكون بباقي المملكة

أتاحت وزارة الصحة خمسة مراكز صحية بمكة المكرّمة، تعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، ومخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.

وتستقبل المراكز الخمسة التي تحوي عيادات "تطمن" التي أطلقتها وزارة الصحة للكشف على كل مَن يشعر بأعراض كورونا ولا يتطلب الكشف حجز موعد مسبق.

والمراكز الخمسة، هي: مركز صحي الخالدية، المنصور، شرائع المجاهدين، حداء، أبو عروة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إتاحة ‏عيادات "تطمن" وهي مخصصة لكل مَن يشعر بأعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع، وبدأت بمناطق عدة، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله قريباً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مراكز صحية بمكة للكشف عن كورونا دون موعد مسبق.. تعرَّف عليها
سبق

أتاحت وزارة الصحة خمسة مراكز صحية بمكة المكرّمة، تعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، ومخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.

وتستقبل المراكز الخمسة التي تحوي عيادات "تطمن" التي أطلقتها وزارة الصحة للكشف على كل مَن يشعر بأعراض كورونا ولا يتطلب الكشف حجز موعد مسبق.

والمراكز الخمسة، هي: مركز صحي الخالدية، المنصور، شرائع المجاهدين، حداء، أبو عروة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إتاحة ‏عيادات "تطمن" وهي مخصصة لكل مَن يشعر بأعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع، وبدأت بمناطق عدة، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله قريباً.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:46 AM

5 مراكز صحية بمكة للكشف عن كورونا دون موعد مسبق.. تعرَّف عليها

تعمل على مدار الساعة ضمن عيادات "تطمن".. وقريباً ستكون بباقي المملكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أتاحت وزارة الصحة خمسة مراكز صحية بمكة المكرّمة، تعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، ومخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.

وتستقبل المراكز الخمسة التي تحوي عيادات "تطمن" التي أطلقتها وزارة الصحة للكشف على كل مَن يشعر بأعراض كورونا ولا يتطلب الكشف حجز موعد مسبق.

والمراكز الخمسة، هي: مركز صحي الخالدية، المنصور، شرائع المجاهدين، حداء، أبو عروة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إتاحة ‏عيادات "تطمن" وهي مخصصة لكل مَن يشعر بأعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع، وبدأت بمناطق عدة، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله قريباً.

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