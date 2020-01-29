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المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يحصل على عضوية الاتحاد الدولي

في إنجاز هو الأول من نوعه

في إنجاز هو الأول من نوعه حصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية على عضوية الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ومقره أمريكا، وهي أعلى عضوية دولية في هذا المجال؛ وذلك بعد أن اجتاز المركز كل المتطلبات للحصول على العضوية في إنجاز يسجَّل للسعودية في مجال المسؤولية؛ كونه أول جهة سعودية تحصل على هذه العضوية.

وجاء الحصول على العضوية نتيجة الأعمال والبرامج والمبادرات التي قدمها المركز، التي أسهمت في حراك المسؤولية الاجتماعية على مستوى السعودية بشكل خاص، وعلى المستوى العربي بشكل عام.

كما حصل إبراهيم ناصر المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، على عضوية الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية نتيجة مجمل الأعمال التي قدمها في مجال المسؤولية الاجتماعية بداية من تأسيسه نادي المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك سعود، بوصفه أول نادٍ على مستوى الجامعات، وبعده تأسيس أول إدارة للمسؤولية الاجتماعية، وبعدها إطلاق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

وأسهم المركز في تنفيذ أكثر من ٢٠ ملتقى، و١٧ مبادرة، و٦٠ برنامجًا، استفاد منها أكثر من ٥٠ جهة حكومية وخيرية، وكذلك تدريب ١٤٠٠ طالب وطالبة في هذا المجال، إضافة إلى إصدار عدد من المطبوعات التي أسهمت في حراك المسؤولية.

الجدير بالذكر أن "المعطش" حصل مؤخرًا على وسام التميز في مجال المسؤولية ضمن أكثر ١٠٠ شخصية عربية مؤثرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يحصل على عضوية الاتحاد الدولي
سبق

في إنجاز هو الأول من نوعه حصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية على عضوية الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ومقره أمريكا، وهي أعلى عضوية دولية في هذا المجال؛ وذلك بعد أن اجتاز المركز كل المتطلبات للحصول على العضوية في إنجاز يسجَّل للسعودية في مجال المسؤولية؛ كونه أول جهة سعودية تحصل على هذه العضوية.

وجاء الحصول على العضوية نتيجة الأعمال والبرامج والمبادرات التي قدمها المركز، التي أسهمت في حراك المسؤولية الاجتماعية على مستوى السعودية بشكل خاص، وعلى المستوى العربي بشكل عام.

كما حصل إبراهيم ناصر المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، على عضوية الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية نتيجة مجمل الأعمال التي قدمها في مجال المسؤولية الاجتماعية بداية من تأسيسه نادي المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك سعود، بوصفه أول نادٍ على مستوى الجامعات، وبعده تأسيس أول إدارة للمسؤولية الاجتماعية، وبعدها إطلاق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

وأسهم المركز في تنفيذ أكثر من ٢٠ ملتقى، و١٧ مبادرة، و٦٠ برنامجًا، استفاد منها أكثر من ٥٠ جهة حكومية وخيرية، وكذلك تدريب ١٤٠٠ طالب وطالبة في هذا المجال، إضافة إلى إصدار عدد من المطبوعات التي أسهمت في حراك المسؤولية.

الجدير بالذكر أن "المعطش" حصل مؤخرًا على وسام التميز في مجال المسؤولية ضمن أكثر ١٠٠ شخصية عربية مؤثرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
10:04 PM

المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يحصل على عضوية الاتحاد الدولي

في إنجاز هو الأول من نوعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إنجاز هو الأول من نوعه حصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية على عضوية الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ومقره أمريكا، وهي أعلى عضوية دولية في هذا المجال؛ وذلك بعد أن اجتاز المركز كل المتطلبات للحصول على العضوية في إنجاز يسجَّل للسعودية في مجال المسؤولية؛ كونه أول جهة سعودية تحصل على هذه العضوية.

وجاء الحصول على العضوية نتيجة الأعمال والبرامج والمبادرات التي قدمها المركز، التي أسهمت في حراك المسؤولية الاجتماعية على مستوى السعودية بشكل خاص، وعلى المستوى العربي بشكل عام.

كما حصل إبراهيم ناصر المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، على عضوية الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية نتيجة مجمل الأعمال التي قدمها في مجال المسؤولية الاجتماعية بداية من تأسيسه نادي المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك سعود، بوصفه أول نادٍ على مستوى الجامعات، وبعده تأسيس أول إدارة للمسؤولية الاجتماعية، وبعدها إطلاق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

وأسهم المركز في تنفيذ أكثر من ٢٠ ملتقى، و١٧ مبادرة، و٦٠ برنامجًا، استفاد منها أكثر من ٥٠ جهة حكومية وخيرية، وكذلك تدريب ١٤٠٠ طالب وطالبة في هذا المجال، إضافة إلى إصدار عدد من المطبوعات التي أسهمت في حراك المسؤولية.

الجدير بالذكر أن "المعطش" حصل مؤخرًا على وسام التميز في مجال المسؤولية ضمن أكثر ١٠٠ شخصية عربية مؤثرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

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