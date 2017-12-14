"المطيري" يكرّم موظفين وموظفات تميزوا في أداء عملهم بشرطة الرياض

حث الجميع على بذل المزيد من الجد والاجتهاد لحفظ أمن المجتمع

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، عددًا من منسوبي ومنسوبات شرطة منطقة الرياض لقاء تميزهم في أداء مهام عملهم، ونقل لهم شكر وتقدير مدير الأمن العام لما يقدمونه من جهود مثمرة عكسوا من خلالها الصورة المشرفة لمنسوبي ومنسوبات شرطة المنطقة.

وحث مدير شرطة الرياض الجميع على بذل المزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وضمان سلامته واستقراره.