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"الأرصاد" تنبه من أمطار ورياح متربة على جازان ونجران وتبوك

"المدني" يدعو المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

من ناحية أخرى، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

إلى ذلك، أصدرت "الأرصاد" اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظات البدع وحقل، وتستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:30 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار ورياح متربة على جازان ونجران وتبوك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

من ناحية أخرى، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

إلى ذلك، أصدرت "الأرصاد" اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظات البدع وحقل، وتستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:30 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
03:02 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
05:24 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار ورياح متربة على جازان ونجران وتبوك

"المدني" يدعو المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

من ناحية أخرى، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

إلى ذلك، أصدرت "الأرصاد" اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظات البدع وحقل، وتستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:30 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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