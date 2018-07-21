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استشاري: في 2020 سيكون 40٪ من سكان العالم مصابين بالاكتئاب

أكد أن نسبة الإصابة بالمرض ستتعدى مثيلتها لكل مواطن سعودي بالسكر

بينما كشف استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي أنه في عام 2020 سيكون 40٪ من سكان العالم مصابين بالاكتئاب، حذر من أن نسبة الإصابة بهذا المرض في العام نفسه، ستتجاوز نسبة الإصابة لكل مواطن سعودي بالسكر.

وتفصيلاً؛ علق " الطويرقي" على التحذيرات من أن الأمراض النفسية أصبحت وباءً عالميًا لبرنامج mbc في أسبوع بقوله: "منذ 5 سنوات حذرت منظمة الصحة العالمية أن خطورة تزايد الإصابة بالأمراض النفسية التي ستصبح وباءً يجتاح العالم وستكون له تبعات بالتأثير على النتاج القومي للدول وعلى فقدان الإنسان أعوامًا من إنتاجيته وحياته الأسرية والاجتماعية والعملية".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بحسب إحصائية في أمريكا، فإن 30-40٪ من الذين يتغيبون عن العمل سنويًا بسبب الاكتئاب.

ولفت استشاري الطب النفسي إلى أنه "غير حقيقي أن نسب معدلات الإصابة بالسكر والإنفلونزا بأنها أكبر نسبة، مؤكدًا: "الحقيقي جدًا أن مرض الاكتئاب في 2020 ستتعدى نسبة الإصابة لكل مواطن سعودي بالسكر".

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استشاري: في 2020 سيكون 40٪ من سكان العالم مصابين بالاكتئاب
سبق

بينما كشف استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي أنه في عام 2020 سيكون 40٪ من سكان العالم مصابين بالاكتئاب، حذر من أن نسبة الإصابة بهذا المرض في العام نفسه، ستتجاوز نسبة الإصابة لكل مواطن سعودي بالسكر.

وتفصيلاً؛ علق " الطويرقي" على التحذيرات من أن الأمراض النفسية أصبحت وباءً عالميًا لبرنامج mbc في أسبوع بقوله: "منذ 5 سنوات حذرت منظمة الصحة العالمية أن خطورة تزايد الإصابة بالأمراض النفسية التي ستصبح وباءً يجتاح العالم وستكون له تبعات بالتأثير على النتاج القومي للدول وعلى فقدان الإنسان أعوامًا من إنتاجيته وحياته الأسرية والاجتماعية والعملية".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بحسب إحصائية في أمريكا، فإن 30-40٪ من الذين يتغيبون عن العمل سنويًا بسبب الاكتئاب.

ولفت استشاري الطب النفسي إلى أنه "غير حقيقي أن نسب معدلات الإصابة بالسكر والإنفلونزا بأنها أكبر نسبة، مؤكدًا: "الحقيقي جدًا أن مرض الاكتئاب في 2020 ستتعدى نسبة الإصابة لكل مواطن سعودي بالسكر".

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:53 PM

استشاري: في 2020 سيكون 40٪ من سكان العالم مصابين بالاكتئاب

أكد أن نسبة الإصابة بالمرض ستتعدى مثيلتها لكل مواطن سعودي بالسكر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
21
6,023

بينما كشف استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي أنه في عام 2020 سيكون 40٪ من سكان العالم مصابين بالاكتئاب، حذر من أن نسبة الإصابة بهذا المرض في العام نفسه، ستتجاوز نسبة الإصابة لكل مواطن سعودي بالسكر.

وتفصيلاً؛ علق " الطويرقي" على التحذيرات من أن الأمراض النفسية أصبحت وباءً عالميًا لبرنامج mbc في أسبوع بقوله: "منذ 5 سنوات حذرت منظمة الصحة العالمية أن خطورة تزايد الإصابة بالأمراض النفسية التي ستصبح وباءً يجتاح العالم وستكون له تبعات بالتأثير على النتاج القومي للدول وعلى فقدان الإنسان أعوامًا من إنتاجيته وحياته الأسرية والاجتماعية والعملية".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بحسب إحصائية في أمريكا، فإن 30-40٪ من الذين يتغيبون عن العمل سنويًا بسبب الاكتئاب.

ولفت استشاري الطب النفسي إلى أنه "غير حقيقي أن نسب معدلات الإصابة بالسكر والإنفلونزا بأنها أكبر نسبة، مؤكدًا: "الحقيقي جدًا أن مرض الاكتئاب في 2020 ستتعدى نسبة الإصابة لكل مواطن سعودي بالسكر".

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