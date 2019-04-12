الجزائر.. وفاة جديدة وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 1914 حالة

عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 591

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس "كورونا" في الجزائر، جمال فورار اليوم، تسجيل 89 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 1914 حالة عبر 46 محافظة من أصل 48.

وكشف "فورار" في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالوباء إلى 293 وفاة، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 591 أي بزيادة 131، بينما خضع للعلاج بدواء الكلوروكين 1729 مصاب يوجدون في المستشفيات.