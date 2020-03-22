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"أمانة عسير" تعقم مغاسل الموتى في المنطقة للوقاية من كرونا

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس

بدأت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أعمال تطهير وتعقيم جميع مغاسل الموتى في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها قد خصصت فرقًا مدعمة بآليات ومعدات متنوعة، وذلك لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية خلال هذه الأيام، والتي شملت رش وتطهير وتعقيم المقابر ومغاسل الموتى، إضافة إلى تجهيز المصليات فيها.

وأبان "الحميدي" أن تلك الأعمال تأتي ضمن عدة إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقا للوقاية من تفشي فيروس كورونا.


مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على تلك الأعمال بشكل متواصل ومستمر.

وأضاف أن الأمانة وبلدياتها التابعة ستنفذ حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

فيروس كورونا الجديد أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة عسير" تعقم مغاسل الموتى في المنطقة للوقاية من كرونا
سبق

بدأت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أعمال تطهير وتعقيم جميع مغاسل الموتى في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها قد خصصت فرقًا مدعمة بآليات ومعدات متنوعة، وذلك لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية خلال هذه الأيام، والتي شملت رش وتطهير وتعقيم المقابر ومغاسل الموتى، إضافة إلى تجهيز المصليات فيها.

وأبان "الحميدي" أن تلك الأعمال تأتي ضمن عدة إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقا للوقاية من تفشي فيروس كورونا.


مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على تلك الأعمال بشكل متواصل ومستمر.

وأضاف أن الأمانة وبلدياتها التابعة ستنفذ حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
03:10 PM

"أمانة عسير" تعقم مغاسل الموتى في المنطقة للوقاية من كرونا

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس

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محمد طيران - عسير
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4,279

بدأت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أعمال تطهير وتعقيم جميع مغاسل الموتى في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها قد خصصت فرقًا مدعمة بآليات ومعدات متنوعة، وذلك لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية خلال هذه الأيام، والتي شملت رش وتطهير وتعقيم المقابر ومغاسل الموتى، إضافة إلى تجهيز المصليات فيها.

وأبان "الحميدي" أن تلك الأعمال تأتي ضمن عدة إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقا للوقاية من تفشي فيروس كورونا.


مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على تلك الأعمال بشكل متواصل ومستمر.

وأضاف أن الأمانة وبلدياتها التابعة ستنفذ حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

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