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جبال تعانق السحب وشلالات تنهمر .. شاهد كيف تحتفي "ساحرة الجنوب" بزوّارها

مناظر طبيعية يصفو لها الخاطر في هَروُب .. خضرة في جبالها البكر وغاباتها الفريدة

جبال خالطتها السحب، وأمطار بللت صخورها، وطبيعة خلابة تعيش بين مرتفعاتها، تتخللها سيول وماء جارٍ، وشلالات تنهمر، في صورة تؤكّد روعة المكان، حيث إن الزائر لهَروُب يصفو خاطره مما يشاهده من المناظر الطبيعية الجميلة، والخضرة في جبالها البكر، وغاباتها الفريدة، وجوها العليل، والمياه التي تجري في أوديتها، حيث تتبع محافظة هَرُوب منطقة جازان وتقع جنوب غرب السعودية، وتبعد عن مدينة جازان نحو 110 كم تقريباً.

وتعد المدرجات الزراعية من أهم معالم الجمال في هَرُوب؛ حيث تنقسم المحاصيل الزراعية في هَرُوب إلى ثلاثة أقسام: محاصيل؛ منها الحبوب وأهمها (البن، القمح، الذرة بنوعيها، الشعير، الدخن، البر)، ومحاصيل الفاكهة؛ وأهمها (المانجو، الليمون، السفرجل، الموز، الجوافة، التين بنوعيه)، ونباتات عطرية؛ وأهمها (الكادي، النرجس، البعيثران، الريحان، البردقوش، الخزام).

وتشهد محافظة هَرُوب خلال هذه الفترة فعالية "هَرُوب سحر الجنوب2" التي تستهدف شرائح المجتمع بهَرُوب والزوّار والسياح طيلة فترة الإجازة الدراسية.

وأكّد محافظ هَرُوب فيصل بن لبده؛ حرص محافظة هَرُوب على توفير عوامل الجذب السياحي كافة التي تتميّز بها هَرُوب الجبلية من مقومات سياحية بكر.

ومن الأماكن السياحية وادي هَرُوب، فهو يمتاز بجريان الماء العذب به على مدار السنة، ووادي وساع، ووادي الرزان، ووادي شهدان، ووادي الجشاء، ووادي وعال، ووادي حجن، فتلك الأودية يرتادها السائحون ويستمتعون بجمالها، وهناك شلالات مثل: شلالات وادي شهدان، ووادي وعال، إضافة إلى مواقع سياحية أخرى تتمتع بالمناظر الخلابة، مثل: موقع خوجره، وجبل منجد، وجبل الفقارة، وجبل نعمة، وضيعة الصهاليل، والجوين، والهياج، والبازخ، والفقر.

وتشهد محافظة هَرُوب والمحافظات الجبلية والساحلية الأخرى، هذا الموسم، زيادة عدد أزهار النرجس التي تتسم بأنها ذات رائحة جميلة ويتزيّن بها الرجال في المحافظات الجبلية والساحلية.

المناظر الطبيعية الجميلة محافظة هَرُوب بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جبال تعانق السحب وشلالات تنهمر .. شاهد كيف تحتفي "ساحرة الجنوب" بزوّارها
سبق

جبال خالطتها السحب، وأمطار بللت صخورها، وطبيعة خلابة تعيش بين مرتفعاتها، تتخللها سيول وماء جارٍ، وشلالات تنهمر، في صورة تؤكّد روعة المكان، حيث إن الزائر لهَروُب يصفو خاطره مما يشاهده من المناظر الطبيعية الجميلة، والخضرة في جبالها البكر، وغاباتها الفريدة، وجوها العليل، والمياه التي تجري في أوديتها، حيث تتبع محافظة هَرُوب منطقة جازان وتقع جنوب غرب السعودية، وتبعد عن مدينة جازان نحو 110 كم تقريباً.

وتعد المدرجات الزراعية من أهم معالم الجمال في هَرُوب؛ حيث تنقسم المحاصيل الزراعية في هَرُوب إلى ثلاثة أقسام: محاصيل؛ منها الحبوب وأهمها (البن، القمح، الذرة بنوعيها، الشعير، الدخن، البر)، ومحاصيل الفاكهة؛ وأهمها (المانجو، الليمون، السفرجل، الموز، الجوافة، التين بنوعيه)، ونباتات عطرية؛ وأهمها (الكادي، النرجس، البعيثران، الريحان، البردقوش، الخزام).

وتشهد محافظة هَرُوب خلال هذه الفترة فعالية "هَرُوب سحر الجنوب2" التي تستهدف شرائح المجتمع بهَرُوب والزوّار والسياح طيلة فترة الإجازة الدراسية.

وأكّد محافظ هَرُوب فيصل بن لبده؛ حرص محافظة هَرُوب على توفير عوامل الجذب السياحي كافة التي تتميّز بها هَرُوب الجبلية من مقومات سياحية بكر.

ومن الأماكن السياحية وادي هَرُوب، فهو يمتاز بجريان الماء العذب به على مدار السنة، ووادي وساع، ووادي الرزان، ووادي شهدان، ووادي الجشاء، ووادي وعال، ووادي حجن، فتلك الأودية يرتادها السائحون ويستمتعون بجمالها، وهناك شلالات مثل: شلالات وادي شهدان، ووادي وعال، إضافة إلى مواقع سياحية أخرى تتمتع بالمناظر الخلابة، مثل: موقع خوجره، وجبل منجد، وجبل الفقارة، وجبل نعمة، وضيعة الصهاليل، والجوين، والهياج، والبازخ، والفقر.

وتشهد محافظة هَرُوب والمحافظات الجبلية والساحلية الأخرى، هذا الموسم، زيادة عدد أزهار النرجس التي تتسم بأنها ذات رائحة جميلة ويتزيّن بها الرجال في المحافظات الجبلية والساحلية.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
01:11 PM

جبال تعانق السحب وشلالات تنهمر .. شاهد كيف تحتفي "ساحرة الجنوب" بزوّارها

مناظر طبيعية يصفو لها الخاطر في هَروُب .. خضرة في جبالها البكر وغاباتها الفريدة

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فهد كاملي - جازان
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9,431

جبال خالطتها السحب، وأمطار بللت صخورها، وطبيعة خلابة تعيش بين مرتفعاتها، تتخللها سيول وماء جارٍ، وشلالات تنهمر، في صورة تؤكّد روعة المكان، حيث إن الزائر لهَروُب يصفو خاطره مما يشاهده من المناظر الطبيعية الجميلة، والخضرة في جبالها البكر، وغاباتها الفريدة، وجوها العليل، والمياه التي تجري في أوديتها، حيث تتبع محافظة هَرُوب منطقة جازان وتقع جنوب غرب السعودية، وتبعد عن مدينة جازان نحو 110 كم تقريباً.

وتعد المدرجات الزراعية من أهم معالم الجمال في هَرُوب؛ حيث تنقسم المحاصيل الزراعية في هَرُوب إلى ثلاثة أقسام: محاصيل؛ منها الحبوب وأهمها (البن، القمح، الذرة بنوعيها، الشعير، الدخن، البر)، ومحاصيل الفاكهة؛ وأهمها (المانجو، الليمون، السفرجل، الموز، الجوافة، التين بنوعيه)، ونباتات عطرية؛ وأهمها (الكادي، النرجس، البعيثران، الريحان، البردقوش، الخزام).

وتشهد محافظة هَرُوب خلال هذه الفترة فعالية "هَرُوب سحر الجنوب2" التي تستهدف شرائح المجتمع بهَرُوب والزوّار والسياح طيلة فترة الإجازة الدراسية.

وأكّد محافظ هَرُوب فيصل بن لبده؛ حرص محافظة هَرُوب على توفير عوامل الجذب السياحي كافة التي تتميّز بها هَرُوب الجبلية من مقومات سياحية بكر.

ومن الأماكن السياحية وادي هَرُوب، فهو يمتاز بجريان الماء العذب به على مدار السنة، ووادي وساع، ووادي الرزان، ووادي شهدان، ووادي الجشاء، ووادي وعال، ووادي حجن، فتلك الأودية يرتادها السائحون ويستمتعون بجمالها، وهناك شلالات مثل: شلالات وادي شهدان، ووادي وعال، إضافة إلى مواقع سياحية أخرى تتمتع بالمناظر الخلابة، مثل: موقع خوجره، وجبل منجد، وجبل الفقارة، وجبل نعمة، وضيعة الصهاليل، والجوين، والهياج، والبازخ، والفقر.

وتشهد محافظة هَرُوب والمحافظات الجبلية والساحلية الأخرى، هذا الموسم، زيادة عدد أزهار النرجس التي تتسم بأنها ذات رائحة جميلة ويتزيّن بها الرجال في المحافظات الجبلية والساحلية.

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