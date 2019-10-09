النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعركة على الأبواب.. تركيا تكمل استعداداتها لاجتياح شمالي سوريا

وسط تحذيرات أمريكية وأوروبية.. ومخاوف من تدفق المهاجرين السوريين

وسط تحذيرات أمريكية وأوروبية، أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن معركتها في شرق الفرات شمالي سوريا، أصبحت على الأبواب، بعد اكتمال استعداداتها العسكرية.

وقال مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون: إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"؛ وفق تغريدة على حسابه في "تويتر".

وأضاف "ألتون" وفق "سكاي نيوز عربية"، أن على المقاتلين الأكراد هناك "أن يُحَوّلوا ولاءاتهم، وإلا اضطرت تركيا لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش؛ على حد ما تقول أنقرة.

وأعلنت تركيا، الثلاثاء، "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا؛ لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يتخلَّ عن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.

وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا مساء الثلاثاء، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية؛ وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأكدت وسائل إعلام تركية حكومية، نقْل معدات للبناء ضمن هذه القافلة المتجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.

تحذير من عمل منفرد

وحذّرت بريطانيا، تركيا من القيام بعمل عسكري منفرد في سوريا، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات من منطقة الحدود هناك. كما حذّر السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام"، المقرب من الرئيس ترامب تركيا؛ من أنها لا تملك "ضوءًا أخضر" لدخول شمال سوريا.

وكتب "غراهام" على "تويتر" متوجهًا إلى الحكومة التركية: "ليس لديك الضوء الأخضر لدخول شمال سوريا.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونجرس؛ وهو ما يجب أن تروه كخط أحمر لا يجب تجاوزه".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة؛ فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة"؛ مُنهيًا رسالته بوسم "مع الأكراد".

تدفق المهاجرين

وأبدى عدد من الزعماء الأوروبيين، الثلاثاء، في لوكسمبورغ، قلقهم من تدفق مزيد من المهاجرين بسبب الوضع في سوريا التي تُهدد تركيا بشنّ عملية عسكرية على أراضيها.

وفي نص مشترك أُرسل إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي؛ سلطت اليونان وقبرص وبلغاريا، الضوء على "الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط". ورأوا في ذلك "مؤشرات مقلقة على ظهور أزمة".

وتُطالب أنقرة بـ"منطقة آمنة" على الحدود مع شمال سوريا، تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية، وتسمح بعودة نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المعركة على الأبواب.. تركيا تكمل استعداداتها لاجتياح شمالي سوريا
سبق

وسط تحذيرات أمريكية وأوروبية، أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن معركتها في شرق الفرات شمالي سوريا، أصبحت على الأبواب، بعد اكتمال استعداداتها العسكرية.

وقال مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون: إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"؛ وفق تغريدة على حسابه في "تويتر".

وأضاف "ألتون" وفق "سكاي نيوز عربية"، أن على المقاتلين الأكراد هناك "أن يُحَوّلوا ولاءاتهم، وإلا اضطرت تركيا لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش؛ على حد ما تقول أنقرة.

وأعلنت تركيا، الثلاثاء، "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا؛ لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يتخلَّ عن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.

وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا مساء الثلاثاء، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية؛ وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأكدت وسائل إعلام تركية حكومية، نقْل معدات للبناء ضمن هذه القافلة المتجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.

تحذير من عمل منفرد

وحذّرت بريطانيا، تركيا من القيام بعمل عسكري منفرد في سوريا، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات من منطقة الحدود هناك. كما حذّر السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام"، المقرب من الرئيس ترامب تركيا؛ من أنها لا تملك "ضوءًا أخضر" لدخول شمال سوريا.

وكتب "غراهام" على "تويتر" متوجهًا إلى الحكومة التركية: "ليس لديك الضوء الأخضر لدخول شمال سوريا.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونجرس؛ وهو ما يجب أن تروه كخط أحمر لا يجب تجاوزه".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة؛ فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة"؛ مُنهيًا رسالته بوسم "مع الأكراد".

تدفق المهاجرين

وأبدى عدد من الزعماء الأوروبيين، الثلاثاء، في لوكسمبورغ، قلقهم من تدفق مزيد من المهاجرين بسبب الوضع في سوريا التي تُهدد تركيا بشنّ عملية عسكرية على أراضيها.

وفي نص مشترك أُرسل إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي؛ سلطت اليونان وقبرص وبلغاريا، الضوء على "الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط". ورأوا في ذلك "مؤشرات مقلقة على ظهور أزمة".

وتُطالب أنقرة بـ"منطقة آمنة" على الحدود مع شمال سوريا، تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية، وتسمح بعودة نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:10 AM

المعركة على الأبواب.. تركيا تكمل استعداداتها لاجتياح شمالي سوريا

وسط تحذيرات أمريكية وأوروبية.. ومخاوف من تدفق المهاجرين السوريين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,545

وسط تحذيرات أمريكية وأوروبية، أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن معركتها في شرق الفرات شمالي سوريا، أصبحت على الأبواب، بعد اكتمال استعداداتها العسكرية.

وقال مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون: إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"؛ وفق تغريدة على حسابه في "تويتر".

وأضاف "ألتون" وفق "سكاي نيوز عربية"، أن على المقاتلين الأكراد هناك "أن يُحَوّلوا ولاءاتهم، وإلا اضطرت تركيا لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش؛ على حد ما تقول أنقرة.

وأعلنت تركيا، الثلاثاء، "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا؛ لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يتخلَّ عن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.

وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا مساء الثلاثاء، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية؛ وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأكدت وسائل إعلام تركية حكومية، نقْل معدات للبناء ضمن هذه القافلة المتجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.

تحذير من عمل منفرد

وحذّرت بريطانيا، تركيا من القيام بعمل عسكري منفرد في سوريا، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات من منطقة الحدود هناك. كما حذّر السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام"، المقرب من الرئيس ترامب تركيا؛ من أنها لا تملك "ضوءًا أخضر" لدخول شمال سوريا.

وكتب "غراهام" على "تويتر" متوجهًا إلى الحكومة التركية: "ليس لديك الضوء الأخضر لدخول شمال سوريا.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونجرس؛ وهو ما يجب أن تروه كخط أحمر لا يجب تجاوزه".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة؛ فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة"؛ مُنهيًا رسالته بوسم "مع الأكراد".

تدفق المهاجرين

وأبدى عدد من الزعماء الأوروبيين، الثلاثاء، في لوكسمبورغ، قلقهم من تدفق مزيد من المهاجرين بسبب الوضع في سوريا التي تُهدد تركيا بشنّ عملية عسكرية على أراضيها.

وفي نص مشترك أُرسل إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي؛ سلطت اليونان وقبرص وبلغاريا، الضوء على "الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط". ورأوا في ذلك "مؤشرات مقلقة على ظهور أزمة".

وتُطالب أنقرة بـ"منطقة آمنة" على الحدود مع شمال سوريا، تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية، وتسمح بعودة نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,802
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,611
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,690
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,377

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة