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بالفيديو.. موقف محرج لـ"نتنياهو" بعد أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين

تعرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لموقف محرج، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

فقد واجه بنيامين نتنياهو لحظة محرجة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، عندما عاد وجلس على الكرسي المخصص لأعضاء الحكومة، ليأتي ياريف لافين، ويهمس في أذنه ويوجهه إلى الكراسي المخصصة لهم، حيث إنه لأول مرة منذ 12 عاماً، يجلس "نتنياهو" في كرسي المعارضة.

وفي نظرات "لا تخلو من الشماتة"، توجه يائير لابيد وسحب أغراضه من أمام "نتنياهو".

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بالفيديو.. موقف محرج لـ"نتنياهو" بعد أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين
سبق

تعرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لموقف محرج، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

فقد واجه بنيامين نتنياهو لحظة محرجة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، عندما عاد وجلس على الكرسي المخصص لأعضاء الحكومة، ليأتي ياريف لافين، ويهمس في أذنه ويوجهه إلى الكراسي المخصصة لهم، حيث إنه لأول مرة منذ 12 عاماً، يجلس "نتنياهو" في كرسي المعارضة.

وفي نظرات "لا تخلو من الشماتة"، توجه يائير لابيد وسحب أغراضه من أمام "نتنياهو".

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
05:10 PM

بالفيديو.. موقف محرج لـ"نتنياهو" بعد أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,412

تعرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لموقف محرج، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

فقد واجه بنيامين نتنياهو لحظة محرجة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، عندما عاد وجلس على الكرسي المخصص لأعضاء الحكومة، ليأتي ياريف لافين، ويهمس في أذنه ويوجهه إلى الكراسي المخصصة لهم، حيث إنه لأول مرة منذ 12 عاماً، يجلس "نتنياهو" في كرسي المعارضة.

وفي نظرات "لا تخلو من الشماتة"، توجه يائير لابيد وسحب أغراضه من أمام "نتنياهو".

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