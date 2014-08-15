"الدكتور القحطاني" يحتفل بزواجه في سراة عبيدة

احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة.
حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء.
"سبق" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة.
حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء.
"سبق" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة.
حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء.
"سبق" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة.
حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء.
"سبق" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.