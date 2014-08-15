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"الدكتور القحطاني" يحتفل بزواجه في سراة عبيدة

احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة.

حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء.

"سبق" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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"الدكتور القحطاني" يحتفل بزواجه في سراة عبيدة
سبق

احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة.

حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء.

"سبق" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
11:30 PM

"الدكتور القحطاني" يحتفل بزواجه في سراة عبيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة.

حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء.

"سبق" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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53.8 مليار

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