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الأخضر الأولمبي يواجه شقيقه الكويتي ضمن تصفيات الآسيوية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب جار المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.

الجدير بالذكر أن "الأخضر" يأتي في المجموعة الرابعة، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث افتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يواجه شقيقه الكويتي ضمن تصفيات الآسيوية
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب جار المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.

الجدير بالذكر أن "الأخضر" يأتي في المجموعة الرابعة، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث افتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
07:49 PM

الأخضر الأولمبي يواجه شقيقه الكويتي ضمن تصفيات الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب جار المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.

الجدير بالذكر أن "الأخضر" يأتي في المجموعة الرابعة، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث افتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

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