وأضاف: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.

وأعرب رئيس مجلس #الشورى د.عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس وقال: الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل لمجلس #الشورى.

يتفضل خادم الحرمين الشريفين بإلقاء خطابه السنوي في مجلس #الشورى الأربعاء القادم، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

خادم الحرمين يرسم معالم سياسة المملكة في خطابه السنوي أمام "الشورى".. الأربعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-17 يتفضل خادم الحرمين الشريفين بإلقاء خطابه السنوي في مجلس #الشورى الأربعاء القادم، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس. وأعرب رئيس مجلس #الشورى د.عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس وقال: الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل لمجلس #الشورى. وأضاف: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 02:29 PM

خادم الحرمين يرسم معالم سياسة المملكة في خطابه السنوي أمام "الشورى".. الأربعاء كلمة ضافية للملك في مستهلّ أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس





A A A





0 مشاركة

يتفضل خادم الحرمين الشريفين بإلقاء خطابه السنوي في مجلس #الشورى الأربعاء القادم، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

وأعرب رئيس مجلس #الشورى د.عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس وقال: الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل لمجلس #الشورى.

وأضاف: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.