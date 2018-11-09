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بالصور.. "بنو قادس" بثنائية كسب الفرقة الأهلاوية

في الجولة التاسعة من الدوري السعودي

أذاق فريق القادسية الأول لكرة القدم مضيفه الأهلي الخسارة الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن كسبه بنتيجه 2-0 في الجولة التاسعة؛ ليصعد القادسية إلى المركز الثالث عشر بسبع نقاط، ويظل الأهلي ثانيًا بنقاطه التسع عشرة.

المباراة:

مرت الدقائق العشر دون أي خطورة من الطرفين وسط هجمة للقادسية، وأخرى للأهلي.

وفي الدقيقة الـ15 سدد خوردادو كرة قوية، ارتطمت في الشباك الجانبية، وبالطريقة ذاتها رد بيسمارك، وأمسك بها محمد العويس.

وتحصل القادسية عند الدقيقة الـ19 على خطأ، نفذه إلتون، أبعده ببراعة محمد العويس.

وعاد العويس لينقذ الأهلي في الدقيقة الـ36 بعد ركلة ركنية، ضربها جورجينهو برأسه، انقض عليها العويس.

وأجرى غويدي مدرب الأهلي تبديلاً اضطراريًّا عند الدقيقة الـ43 بخروج خورادو للإصابة، ودخول عبدالفتاح عسيري.

وعند الدقيقة الـ44 جيانيني يهيئ كرة برأسه إلى عبدالرحمن غريب، سددها ومرت بجوار المرمى.

ومع مطلع الحصة الثانية، وعند الدقيقة الـ47، عرضية من هيرفي لبيسمارك، هيأها إلى جورجينهو، سددها برعونة، مرت فوق المرمى.

هدأ رتم المباراة من الطرفين، وفي الدقيقة الـ65 لعب سعيد المولد كرة عرضية، ضربها عبدالله السعيد مقصية، مرت بجوار المرمى القدساوي.

في ظل بحث الأهلي عن هدف مرر جورجينهو كرة في الدقيقة الـ68 من الجهة اليمنى إلى هارون كمارا، وتوغل وسط مراقبة أربعة مدافعين، ولعبها فوق محمد العويس هدفًا أول للقادسية.

لم تمضِ سوى تسع دقائق حتى عاد هارون كمارا، وبالطريقة ذاتها، وسجل هدفًا ثانيًا بعد أن تلقى كرة من خط الدفاع، وتوغل متجاوزًا محمد عبدالشافي، ووضعها بين قدمَي محمد العويس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. "بنو قادس" بثنائية كسب الفرقة الأهلاوية
سبق

أذاق فريق القادسية الأول لكرة القدم مضيفه الأهلي الخسارة الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن كسبه بنتيجه 2-0 في الجولة التاسعة؛ ليصعد القادسية إلى المركز الثالث عشر بسبع نقاط، ويظل الأهلي ثانيًا بنقاطه التسع عشرة.

المباراة:

مرت الدقائق العشر دون أي خطورة من الطرفين وسط هجمة للقادسية، وأخرى للأهلي.

وفي الدقيقة الـ15 سدد خوردادو كرة قوية، ارتطمت في الشباك الجانبية، وبالطريقة ذاتها رد بيسمارك، وأمسك بها محمد العويس.

وتحصل القادسية عند الدقيقة الـ19 على خطأ، نفذه إلتون، أبعده ببراعة محمد العويس.

وعاد العويس لينقذ الأهلي في الدقيقة الـ36 بعد ركلة ركنية، ضربها جورجينهو برأسه، انقض عليها العويس.

وأجرى غويدي مدرب الأهلي تبديلاً اضطراريًّا عند الدقيقة الـ43 بخروج خورادو للإصابة، ودخول عبدالفتاح عسيري.

وعند الدقيقة الـ44 جيانيني يهيئ كرة برأسه إلى عبدالرحمن غريب، سددها ومرت بجوار المرمى.

ومع مطلع الحصة الثانية، وعند الدقيقة الـ47، عرضية من هيرفي لبيسمارك، هيأها إلى جورجينهو، سددها برعونة، مرت فوق المرمى.

هدأ رتم المباراة من الطرفين، وفي الدقيقة الـ65 لعب سعيد المولد كرة عرضية، ضربها عبدالله السعيد مقصية، مرت بجوار المرمى القدساوي.

في ظل بحث الأهلي عن هدف مرر جورجينهو كرة في الدقيقة الـ68 من الجهة اليمنى إلى هارون كمارا، وتوغل وسط مراقبة أربعة مدافعين، ولعبها فوق محمد العويس هدفًا أول للقادسية.

لم تمضِ سوى تسع دقائق حتى عاد هارون كمارا، وبالطريقة ذاتها، وسجل هدفًا ثانيًا بعد أن تلقى كرة من خط الدفاع، وتوغل متجاوزًا محمد عبدالشافي، ووضعها بين قدمَي محمد العويس.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
08:44 PM

بالصور.. "بنو قادس" بثنائية كسب الفرقة الأهلاوية

في الجولة التاسعة من الدوري السعودي

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
39
5,494

أذاق فريق القادسية الأول لكرة القدم مضيفه الأهلي الخسارة الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن كسبه بنتيجه 2-0 في الجولة التاسعة؛ ليصعد القادسية إلى المركز الثالث عشر بسبع نقاط، ويظل الأهلي ثانيًا بنقاطه التسع عشرة.

المباراة:

مرت الدقائق العشر دون أي خطورة من الطرفين وسط هجمة للقادسية، وأخرى للأهلي.

وفي الدقيقة الـ15 سدد خوردادو كرة قوية، ارتطمت في الشباك الجانبية، وبالطريقة ذاتها رد بيسمارك، وأمسك بها محمد العويس.

وتحصل القادسية عند الدقيقة الـ19 على خطأ، نفذه إلتون، أبعده ببراعة محمد العويس.

وعاد العويس لينقذ الأهلي في الدقيقة الـ36 بعد ركلة ركنية، ضربها جورجينهو برأسه، انقض عليها العويس.

وأجرى غويدي مدرب الأهلي تبديلاً اضطراريًّا عند الدقيقة الـ43 بخروج خورادو للإصابة، ودخول عبدالفتاح عسيري.

وعند الدقيقة الـ44 جيانيني يهيئ كرة برأسه إلى عبدالرحمن غريب، سددها ومرت بجوار المرمى.

ومع مطلع الحصة الثانية، وعند الدقيقة الـ47، عرضية من هيرفي لبيسمارك، هيأها إلى جورجينهو، سددها برعونة، مرت فوق المرمى.

هدأ رتم المباراة من الطرفين، وفي الدقيقة الـ65 لعب سعيد المولد كرة عرضية، ضربها عبدالله السعيد مقصية، مرت بجوار المرمى القدساوي.

في ظل بحث الأهلي عن هدف مرر جورجينهو كرة في الدقيقة الـ68 من الجهة اليمنى إلى هارون كمارا، وتوغل وسط مراقبة أربعة مدافعين، ولعبها فوق محمد العويس هدفًا أول للقادسية.

لم تمضِ سوى تسع دقائق حتى عاد هارون كمارا، وبالطريقة ذاتها، وسجل هدفًا ثانيًا بعد أن تلقى كرة من خط الدفاع، وتوغل متجاوزًا محمد عبدالشافي، ووضعها بين قدمَي محمد العويس.

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