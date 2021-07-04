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أب لبناني يمزق القلوب.. لماذا وقف يصرخ في الشارع؟

وسط حشد من الناس ولا يستطيع أحد مساعدته

ظهر رجل لبناني، في حالة مزقت القلوب، على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أخذ يصرخ متأثرًا، وسط حشد من الناس في أحد شوارع بيروت، لأنه لا يستطيع الحصول على دواء لابنته الصغيرة التي تعاني من حرارة بلغت 40 درجة منذ عدة أيام، حتى إنها ذبلت ونقص وزنها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يستطع الأب اللبناني، الذي كانت تخنقه الدموع، أن يعثر على علبة دواء، لأن البلاد تئن تحت أزمة خانقة أثرت على واردات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال الأب، وسط حشد من الناس، إن حرارة جسم ابنته المريضة، تراوح الأربعين، منذ 6 أيام، بينما يبحث عاجزًا عن دواء يخفف عنها المرض، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لابنته تدهور بشكل كبير جراء عدم العثور على دواء، حتى إنها فقدت ثلاثة كيلوغرامات من وزنها.

وأضاف الرجل أن لديه ثمن الدواء وهو "10 آلاف ليرة"، كما أن له سيارة أيضًا، لكنه لا يستطيع العثور على علبة الدواء. وصرخ بنبرة متأثرة: "ما ذنب هؤلاء الناس الذين يبحثون عن الدواء، فلا يجدونه!".

ووصلت أزمة الكهرباء في لبنان إلى المستشفيات، حيث تم إطفاء أجهزة التبريد في أقسام من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، مع تأجيل بعض العمليات الجراحية بسبب انقطاع التيار.

وكان مدير مستشفى رفيق الحريري، فراس أبيض، قد وجّه خطابًا إلى وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، الاثنين، طلب فيه الموافقة على استثناء المستشفى من التقنين القاسي للكهرباء.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، السبت، قال أبيض: "وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول، انقطاع لأكثر من 21 ساعة في اليوم، الوقود غير متوفر وإذا توفر نعاني مشاكل سيولة".

وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لموقع "سكاي نيوز عربية "، إن حال المستشفيات الخاصة ليس بأفضل من الحكومية.

وأضاف: "تلقيت وعدًا من وزارة النفط ومن بعض الشركات الخاصة بتأمين ما يمكن تأمينه خلال الساعات القليلة المقبلة لمادة المازوت، على أن يتم توزيعها على المستشفيات الخاصة الأكثر حاجة".

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أب لبناني يمزق القلوب.. لماذا وقف يصرخ في الشارع؟
سبق

ظهر رجل لبناني، في حالة مزقت القلوب، على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أخذ يصرخ متأثرًا، وسط حشد من الناس في أحد شوارع بيروت، لأنه لا يستطيع الحصول على دواء لابنته الصغيرة التي تعاني من حرارة بلغت 40 درجة منذ عدة أيام، حتى إنها ذبلت ونقص وزنها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يستطع الأب اللبناني، الذي كانت تخنقه الدموع، أن يعثر على علبة دواء، لأن البلاد تئن تحت أزمة خانقة أثرت على واردات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال الأب، وسط حشد من الناس، إن حرارة جسم ابنته المريضة، تراوح الأربعين، منذ 6 أيام، بينما يبحث عاجزًا عن دواء يخفف عنها المرض، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لابنته تدهور بشكل كبير جراء عدم العثور على دواء، حتى إنها فقدت ثلاثة كيلوغرامات من وزنها.

وأضاف الرجل أن لديه ثمن الدواء وهو "10 آلاف ليرة"، كما أن له سيارة أيضًا، لكنه لا يستطيع العثور على علبة الدواء. وصرخ بنبرة متأثرة: "ما ذنب هؤلاء الناس الذين يبحثون عن الدواء، فلا يجدونه!".

ووصلت أزمة الكهرباء في لبنان إلى المستشفيات، حيث تم إطفاء أجهزة التبريد في أقسام من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، مع تأجيل بعض العمليات الجراحية بسبب انقطاع التيار.

وكان مدير مستشفى رفيق الحريري، فراس أبيض، قد وجّه خطابًا إلى وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، الاثنين، طلب فيه الموافقة على استثناء المستشفى من التقنين القاسي للكهرباء.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، السبت، قال أبيض: "وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول، انقطاع لأكثر من 21 ساعة في اليوم، الوقود غير متوفر وإذا توفر نعاني مشاكل سيولة".

وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لموقع "سكاي نيوز عربية "، إن حال المستشفيات الخاصة ليس بأفضل من الحكومية.

وأضاف: "تلقيت وعدًا من وزارة النفط ومن بعض الشركات الخاصة بتأمين ما يمكن تأمينه خلال الساعات القليلة المقبلة لمادة المازوت، على أن يتم توزيعها على المستشفيات الخاصة الأكثر حاجة".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
07:56 PM

أب لبناني يمزق القلوب.. لماذا وقف يصرخ في الشارع؟

وسط حشد من الناس ولا يستطيع أحد مساعدته

A A A
أيمن حسن - الرياض
22
20,863

ظهر رجل لبناني، في حالة مزقت القلوب، على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أخذ يصرخ متأثرًا، وسط حشد من الناس في أحد شوارع بيروت، لأنه لا يستطيع الحصول على دواء لابنته الصغيرة التي تعاني من حرارة بلغت 40 درجة منذ عدة أيام، حتى إنها ذبلت ونقص وزنها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يستطع الأب اللبناني، الذي كانت تخنقه الدموع، أن يعثر على علبة دواء، لأن البلاد تئن تحت أزمة خانقة أثرت على واردات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال الأب، وسط حشد من الناس، إن حرارة جسم ابنته المريضة، تراوح الأربعين، منذ 6 أيام، بينما يبحث عاجزًا عن دواء يخفف عنها المرض، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لابنته تدهور بشكل كبير جراء عدم العثور على دواء، حتى إنها فقدت ثلاثة كيلوغرامات من وزنها.

وأضاف الرجل أن لديه ثمن الدواء وهو "10 آلاف ليرة"، كما أن له سيارة أيضًا، لكنه لا يستطيع العثور على علبة الدواء. وصرخ بنبرة متأثرة: "ما ذنب هؤلاء الناس الذين يبحثون عن الدواء، فلا يجدونه!".

ووصلت أزمة الكهرباء في لبنان إلى المستشفيات، حيث تم إطفاء أجهزة التبريد في أقسام من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، مع تأجيل بعض العمليات الجراحية بسبب انقطاع التيار.

وكان مدير مستشفى رفيق الحريري، فراس أبيض، قد وجّه خطابًا إلى وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، الاثنين، طلب فيه الموافقة على استثناء المستشفى من التقنين القاسي للكهرباء.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، السبت، قال أبيض: "وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول، انقطاع لأكثر من 21 ساعة في اليوم، الوقود غير متوفر وإذا توفر نعاني مشاكل سيولة".

وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لموقع "سكاي نيوز عربية "، إن حال المستشفيات الخاصة ليس بأفضل من الحكومية.

وأضاف: "تلقيت وعدًا من وزارة النفط ومن بعض الشركات الخاصة بتأمين ما يمكن تأمينه خلال الساعات القليلة المقبلة لمادة المازوت، على أن يتم توزيعها على المستشفيات الخاصة الأكثر حاجة".

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