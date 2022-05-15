"سبق" ترصد انتشار كورونا في 10 دول.. إصابات ووفيات جديدة وارتفاع معدلات الشفاء

رصدت "سبق" أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا في عشر دول بالعالم، والتي تراوحت معدلات الإصابات فيها بالفيروس والوفيات، ما بين الارتفاع والانخفاض في المعدلات اليومية، والدول العشر هي: سلوفينيا، كوريا الجنوبية، الصين، البيرو، كولومبيا، ألمانيا، الهند، سلطنة عمان، الولايات المتحدة، المكسيك، وفيما يلي التفاصيل:

الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين: إن البلاد سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع ثلاثة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن الحالات الجديدة كلها إصابات محلية.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض قليلًا إلى 11 من 12 في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 82933 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن 22 حالة من بين الـ27 حالة الجديدة، كانت نتيجة انتقال العدوى محليًّا.

ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 260 حالة.

كما تم تسجيل 59 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و821 حالة. وبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 937 شخصًا بانخفاض قدره 32 شخصًا.

البيرو

أفادت وزارة الصحة بالبيرو أمس، بتسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 2267 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 80604 أشخاص؛ وذلك بعد رصد 4298 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بمرض كوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل إلى 25151 شخصًا بعد إحصاء 827 حالة تعافٍ إضافية.

وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، يوم الأربعاء، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الحجر الصحي، الساري منذ نحو شهرين؛ سيتم رفعه في 24 مايو الجاري؛ مشيرًا إلى أن الوباء بلغ ذروته في البيرو.

كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا اليوم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الـ13 ألف حالة بعد تسجيل 680 إصابة جديدة خلال الــ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: "إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 13 ألفًا و610 حالات، منها 4892 حالة في العاصمة بوجوتا، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 525؛ فيما تعافى من الإصابة بالفيروس 225 شخصًا، ليبلغ إجمالي المتعافين 3358".

وتشهد كولومبيا استقرارًا نسبيًّا في الأعداد اليومية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد؛ حيث ترتفع أعداد الإصابات ما بين 5 و5.7% منذ عدة أيام.. فيما كانت السلطات قد فرضت إجراءات الحجر الصحي بدءًا من 17 مارس الماضي، بعد تأكيد أول إصابة بالفيروس في البلاد يوم 6 مارس.

ألمانيا

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، بأنه تم تسجيل 913 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 173 ألفًا و152 حالة.

وأوضح المعهد في بيان أنه تم تسجيل 101 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 7824 حالة.

وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف يونيو المقبل، فيما كان الاتحاد الأوروبي قد شدد على ضرورة الفتح التدريجي للحدود داخل التكتل، بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

الهند

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 2649 حالة وعدد الإصابات إلى 81970 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي حول تطورات انتشار كورونا أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس؛ في حين تم تسجيل 3967 إصابة جديدة، مفيدة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 27920 حالة.

وما تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 1019 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 27524 آخرين حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 586 حالة وفاة و9591 إصابة؛ علمًا بأن هذا الوباء العالمي أصاب 33 ولاية هندية.

سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالسلطنة إلى 19 حالة، بعد وفاة امرأة عمانية مصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن المواطنة المتوفاة تبلغ من العمر (36) عامًا، متقدمة لذوي الفقيدة بخالص العزاء والمواساة؛ سائلة الله سبحانه أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المكسيك

أكدت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، تسجيل 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و2409 حالات إصابة جديدة، في أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ ظهور التفشي.

ووفقًا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 42595 والوفيات إلى 4477 في المجمل.

الولايات المتحدة

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 20.869 إصابة مؤكدة و1.701 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.384.930 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 83.947 حالات وفاة.

سلوفينيا

أعلنت حكومة سلوفينيا مساء يوم الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميًّا في البلاد؛ لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من سبع إصابات جديدة يوميًّا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان: إن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من: (إيطاليا، والنمسا، والمجر، وكرواتيا)، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.

وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس.

وقالت الحكومة: إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يُسمح لهم بالدخول.

وسيظل الحجر الصحي 14 يومًا على الأقل قائمًا للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.