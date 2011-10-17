"الطيران المدني" تُصدر تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة

أصدرت هيئة الطيران المدني تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": ابتداءً من اليوم الأحد سيتم الاستمرار بالتأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".
أصدرت هيئة الطيران المدني تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": ابتداءً من اليوم الأحد سيتم الاستمرار بالتأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".
أصدرت هيئة الطيران المدني تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": ابتداءً من اليوم الأحد سيتم الاستمرار بالتأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".
أصدرت هيئة الطيران المدني تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": ابتداءً من اليوم الأحد سيتم الاستمرار بالتأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".