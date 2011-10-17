وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": ابتداءً من اليوم الأحد سيتم الاستمرار بالتأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

"الطيران المدني" تُصدر تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-17 أصدرت هيئة الطيران المدني تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": ابتداءً من اليوم الأحد سيتم الاستمرار بالتأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 03:33 PM

"الطيران المدني" تُصدر تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة قالت: ابتداءً من اليوم الأحد سيتم الاستمرار بالتأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا"





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أصدرت هيئة الطيران المدني تعليماتها بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": ابتداءً من اليوم الأحد سيتم الاستمرار بالتأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".