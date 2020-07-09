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"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

العراق: تسجيل 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

رفع عدد الإصابات الكلي إلى 69612

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ممارفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 69612 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 103 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 2882 حالة, فيما سُجلت 1623 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 39502 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 27228, منهم 415 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق: تسجيل 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ممارفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 69612 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 103 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 2882 حالة, فيما سُجلت 1623 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 39502 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 27228, منهم 415 يرقدون في العناية المركزة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
05:11 PM

العراق: تسجيل 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

رفع عدد الإصابات الكلي إلى 69612

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ممارفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 69612 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 103 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 2882 حالة, فيما سُجلت 1623 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 39502 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 27228, منهم 415 يرقدون في العناية المركزة.

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