مدير مستشفى "وادي الدواسر" يفاجئ قسم الإسعاف بزيارة تفقدية فجراً

أحال موظفاً للمتابعة لعدم وجوده.. ووجه بتلافي الملاحظات

فاجأ مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بمحافظة وادي الدواسر، صالح بن عبدالله الغانم، قسم الإسعاف والطوارئ، بزيارة تفقدية بعد تعيينه مؤخراً، اطلع من خلالها على سير العمل، والتقى بالكوادر الطبية والتمريضية والمدير المناوب.

وتفصيلاً لـ "سبق"، وقف مدير المستشفى الجديد على الخدمات والإمكانيات التي يقدمها قسم الإسعاف والطوارئ، ووجه بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي سجلها خلال جولته فجر اليوم الجمعة، فيما أحال موظفاً للمتابعة والتحقيق لعدم وجوده.

وتهدف زيارة "الغانم" إلى تكوين فريق عمل "مؤسسي ومتكامل" لخدمة المريض في جميع المناوبات، بحيث لا يعتمد على وجود المدير أو مسؤول القسم؛ وكذلك تشجيع العاملين المتفانين في خدمة المرضى ومراجعي قسم الإسعاف، ليكون لهم الأولوية في نيل جائزة التميز القادمة.

يُشار إلى أن جائزة التميز في مستشفى وادي الدواسر العام، تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية الشاملة للمستشفى كل ثلاثة أشهر، ويتم ترشيح المتميزين من كل قسم، بما يتوافق مع معايير الجودة وتحسين بيئة العمل للموظفين، لبذل المزيد من التقدم والتميز في الأداء، للرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين؛ بما يتوافق مع رؤية وزارة الصحة 2020 .