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"مهد الذهب": شفاء حالتين من مصابي "كورونا" وعدد المتعافين يبلغ (5)

غادروا المحجر الصحي بعد استكمال علاجهم وفحوصهم الطبية

شهد القطاع الصحي بمحافظة مهد الذهب اليوم، شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين خمسة أشخاص في المحافظة عقب إعلان شفاء ثلاث حالات أول من أمس.

وودّع المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري، اليوم، الحالتين، بعد استكمالهما للعلاج، وجميع الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة في أحد المحاجر الصحية بالمحافظة، وهما بحالة صحية جيدة.

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"مهد الذهب": شفاء حالتين من مصابي "كورونا" وعدد المتعافين يبلغ (5)
سبق

شهد القطاع الصحي بمحافظة مهد الذهب اليوم، شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين خمسة أشخاص في المحافظة عقب إعلان شفاء ثلاث حالات أول من أمس.

وودّع المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري، اليوم، الحالتين، بعد استكمالهما للعلاج، وجميع الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة في أحد المحاجر الصحية بالمحافظة، وهما بحالة صحية جيدة.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
02:04 AM

"مهد الذهب": شفاء حالتين من مصابي "كورونا" وعدد المتعافين يبلغ (5)

غادروا المحجر الصحي بعد استكمال علاجهم وفحوصهم الطبية

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فهد الغبيوي - الرياض
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2,139

شهد القطاع الصحي بمحافظة مهد الذهب اليوم، شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين خمسة أشخاص في المحافظة عقب إعلان شفاء ثلاث حالات أول من أمس.

وودّع المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري، اليوم، الحالتين، بعد استكمالهما للعلاج، وجميع الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة في أحد المحاجر الصحية بالمحافظة، وهما بحالة صحية جيدة.

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