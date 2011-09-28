النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 455 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 841 خلال الـ24 ساعة الماضية

"نيوم": سنطوّر التكنولوجيا من خلال مركز للبحث والابتكار

قالت: بما يسمح لقطاع التصنيع بالبقاء في طليعة التصميم

أكد مشروع "نيوم" أنه سيعمل على ابتكار التكنولوجيا من خلال مركز للبحث والابتكار، مما يسمح لقطاع التصنيع بالبقاء في طليعة التصميم، بالإضافة إلى دفع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري.

وقال المشروع عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم إن ذلك أدى بالفعل إلى إنشاء "مؤشر وخريطة طريق محدّثة ومتقدمة، لدفع حدود تطور الصناعة وتكنولوجيا 4,0 والاقتصاد المتكامل .

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

نيوم مشروع نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نيوم": سنطوّر التكنولوجيا من خلال مركز للبحث والابتكار
سبق

أكد مشروع "نيوم" أنه سيعمل على ابتكار التكنولوجيا من خلال مركز للبحث والابتكار، مما يسمح لقطاع التصنيع بالبقاء في طليعة التصميم، بالإضافة إلى دفع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري.

وقال المشروع عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم إن ذلك أدى بالفعل إلى إنشاء "مؤشر وخريطة طريق محدّثة ومتقدمة، لدفع حدود تطور الصناعة وتكنولوجيا 4,0 والاقتصاد المتكامل .

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
03:35 PM

"نيوم": سنطوّر التكنولوجيا من خلال مركز للبحث والابتكار

قالت: بما يسمح لقطاع التصنيع بالبقاء في طليعة التصميم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
607

أكد مشروع "نيوم" أنه سيعمل على ابتكار التكنولوجيا من خلال مركز للبحث والابتكار، مما يسمح لقطاع التصنيع بالبقاء في طليعة التصميم، بالإضافة إلى دفع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري.

وقال المشروع عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم إن ذلك أدى بالفعل إلى إنشاء "مؤشر وخريطة طريق محدّثة ومتقدمة، لدفع حدود تطور الصناعة وتكنولوجيا 4,0 والاقتصاد المتكامل .

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,908

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة