النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

بعد مطاردته 25 عاماً.. إعدام أحد قتلة مؤسس بنغلادش

اعتقلته الشرطة الثلاثاء الماضي

نفذت سلطات بنغلادش اليوم (الأحد) حكم الإعدام شنقًا في ضابط سابق أدين بقتل مؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن في 1975، وذلك بعد أيام من توقيفه على إثر مطاردة استمرت 25 عامًا.

وأوضح وزير العدل في بنغلادش أنيس الحق، أن إدارة السجن نفذت حكم الإعدام في الضابط ليل السبت الأحد عند الساعة الواحدة بعد رفض طلب عفو رئاسي.

وأضاف أن تنفيذ حكم الإعدام جرى في أكبر سجن في البلاد في كيرانيغانج بجنوب العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".


وكان مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة واجد، الذي قاد بنغلادش إلى الاستقلال عن باكستان، في السلطة عندما اغتيل مع الجزء الأكبر من عائلته في 15 أغسطس (آب) 1975.

وحكم القضاء المحلي في 1998 بالإعدام على نحو عشرة ضباط في إطار هذه المجزرة، بينهم الكابتن عبدالمجيد، غيابيًا. وثبتت المحكمة العليا الحكم في 2009 وتمت تنفيذ العقوبة في خمسة مدانين بعد أشهر.

وفر عبدالمجيد إلى الهند في 1996 وعاد إلى بنغلادش الشهر الماضي، وقد أوقفته شرطة مكافحة الإرهاب صباح الثلاثاء الماضي في العاصمة دكا.

بنغلادش الشيخ مجيب الرحمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد مطاردته 25 عاماً.. إعدام أحد قتلة مؤسس بنغلادش
سبق

نفذت سلطات بنغلادش اليوم (الأحد) حكم الإعدام شنقًا في ضابط سابق أدين بقتل مؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن في 1975، وذلك بعد أيام من توقيفه على إثر مطاردة استمرت 25 عامًا.

وأوضح وزير العدل في بنغلادش أنيس الحق، أن إدارة السجن نفذت حكم الإعدام في الضابط ليل السبت الأحد عند الساعة الواحدة بعد رفض طلب عفو رئاسي.

وأضاف أن تنفيذ حكم الإعدام جرى في أكبر سجن في البلاد في كيرانيغانج بجنوب العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".


وكان مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة واجد، الذي قاد بنغلادش إلى الاستقلال عن باكستان، في السلطة عندما اغتيل مع الجزء الأكبر من عائلته في 15 أغسطس (آب) 1975.

وحكم القضاء المحلي في 1998 بالإعدام على نحو عشرة ضباط في إطار هذه المجزرة، بينهم الكابتن عبدالمجيد، غيابيًا. وثبتت المحكمة العليا الحكم في 2009 وتمت تنفيذ العقوبة في خمسة مدانين بعد أشهر.

وفر عبدالمجيد إلى الهند في 1996 وعاد إلى بنغلادش الشهر الماضي، وقد أوقفته شرطة مكافحة الإرهاب صباح الثلاثاء الماضي في العاصمة دكا.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:23 PM

بعد مطاردته 25 عاماً.. إعدام أحد قتلة مؤسس بنغلادش

اعتقلته الشرطة الثلاثاء الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,086

نفذت سلطات بنغلادش اليوم (الأحد) حكم الإعدام شنقًا في ضابط سابق أدين بقتل مؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن في 1975، وذلك بعد أيام من توقيفه على إثر مطاردة استمرت 25 عامًا.

وأوضح وزير العدل في بنغلادش أنيس الحق، أن إدارة السجن نفذت حكم الإعدام في الضابط ليل السبت الأحد عند الساعة الواحدة بعد رفض طلب عفو رئاسي.

وأضاف أن تنفيذ حكم الإعدام جرى في أكبر سجن في البلاد في كيرانيغانج بجنوب العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".


وكان مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة واجد، الذي قاد بنغلادش إلى الاستقلال عن باكستان، في السلطة عندما اغتيل مع الجزء الأكبر من عائلته في 15 أغسطس (آب) 1975.

وحكم القضاء المحلي في 1998 بالإعدام على نحو عشرة ضباط في إطار هذه المجزرة، بينهم الكابتن عبدالمجيد، غيابيًا. وثبتت المحكمة العليا الحكم في 2009 وتمت تنفيذ العقوبة في خمسة مدانين بعد أشهر.

وفر عبدالمجيد إلى الهند في 1996 وعاد إلى بنغلادش الشهر الماضي، وقد أوقفته شرطة مكافحة الإرهاب صباح الثلاثاء الماضي في العاصمة دكا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,352
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,936
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,184

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة