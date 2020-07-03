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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1800 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

في إطار ما تُقدمه السعودية لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.800 سلة غذائية، تزن 133 طنًّا و200 كيلو غرام في مناطق: (حيران، وعبس، وبني حسن، والدير، والسادة) المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 10.800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1800 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.800 سلة غذائية، تزن 133 طنًّا و200 كيلو غرام في مناطق: (حيران، وعبس، وبني حسن، والدير، والسادة) المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 10.800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
07:44 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1800 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

في إطار ما تُقدمه السعودية لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.800 سلة غذائية، تزن 133 طنًّا و200 كيلو غرام في مناطق: (حيران، وعبس، وبني حسن، والدير، والسادة) المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 10.800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.

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