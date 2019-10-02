وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الإسكان بمدينة الرياض؛ اتفاقية تعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة العمل، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج والوزارة؛ لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة لتملك المسكن الأول، وتشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ودعمًا كاملًا للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية ستتواجد في معرض "سكني" يقام داخل مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال البرنامج. كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "العمل" بخصومات حصرية، فيما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي الوزارة، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية؛ لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪. يذكر أن برنامج "سكني" يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم‪.

"العمل" و"الإسكان" توقعان اتفاقية تعاون مع "سكني" لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-02 وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الإسكان بمدينة الرياض؛ اتفاقية تعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة العمل، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.



وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج والوزارة؛ لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة لتملك المسكن الأول، وتشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ودعمًا كاملًا للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية ستتواجد في معرض "سكني" يقام داخل مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال البرنامج.



كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "العمل" بخصومات حصرية، فيما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي الوزارة، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية؛ لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪.



يذكر أن برنامج "سكني" يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم‪.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 07:32 PM

"العمل" و"الإسكان" توقعان اتفاقية تعاون مع "سكني" لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها تضمنت خصماً على هامش الربح وإلغاء للرسوم الإدارية





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وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الإسكان بمدينة الرياض؛ اتفاقية تعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة العمل، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.



وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج والوزارة؛ لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة لتملك المسكن الأول، وتشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ودعمًا كاملًا للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية ستتواجد في معرض "سكني" يقام داخل مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال البرنامج.



كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "العمل" بخصومات حصرية، فيما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي الوزارة، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية؛ لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪.



يذكر أن برنامج "سكني" يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم‪.