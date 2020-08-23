ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.

وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.

مذكرة تفاهم بين "الطاقة" وشركة #نيوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-23 وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة. ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 01:57 PM

مذكرة تفاهم بين "الطاقة" وشركة #نيوم تهدف إلى التعاون في "مجالات الطاقة"





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وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.

ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.