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مذكرة تفاهم بين "الطاقة" وشركة #نيوم

تهدف إلى التعاون في "مجالات الطاقة"

وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.

ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.

وزارة الطاقة شركة نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين "الطاقة" وشركة #نيوم
سبق

وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.

ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
01:57 PM

مذكرة تفاهم بين "الطاقة" وشركة #نيوم

تهدف إلى التعاون في "مجالات الطاقة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.

ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.

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