مذكرة تفاهم بين "الطاقة" وشركة #نيوم

وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.
ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.
وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.
ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.وزارة الطاقة شركة نيوم
وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.
ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.
وقّعت وزارة الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة.
ووقّع المذكرة من الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.