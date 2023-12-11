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اليمن .. الميليشيات الإيرانية تبدأ "حوثنة" حزب صالح

رئيس حكومة الانقلاب عقد لقاءً موسعاً مع "الوزراء"

عقدت حكومة الانقلاب في صنعاء، أمس، اجتماعاً ضمّ وزراء محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام، باستثناء ثلاثة منهم، وذلك غداة معلومات نقلاً عن أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ أكّدت دفنه بحضور محدود.

وبدأت الميليشيات الإيرانية «حوثنة المؤتمر الشعبي العام»، حيث أعلنت النسخة الحوثية من وكالة سبأ، أن عبد العزيز بن حبتور؛ رئيس حكومة الانقلاب، عقد لقاءً موسعاً مع «الوزراء» بحضور نوابه.

ولوحظ من بين الحاضرين في الاجتماع من المحسوبين على «المؤتمر»: اللواء جلال الرويشان؛ نائب ابن حبتور لشؤون الأمن والدفاع، وهشام شرف؛ (الخارجية)، ومحمد بن حفيظ؛ (الصحة)، وعلي القيسي؛ (الإدارة المحلية)، وعلي أبو حليقة؛ (شؤون النواب والشورى).

ووفق "الشرق الأوسط" اللندنية، كان من أبرز الغائبين: محمود جليدان؛ (الاتصالات)، والشيخ حسين حازب؛ (التعليم العالي)، واللواء محمد العاطفي؛ (الدفاع)، إذ يرجّح أنهم ما زالوا تحت الإقامة الجبرية في ظل تسريبات تفيد بعدم ثقة الميليشيات الحوثية بهم.

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اليمن .. الميليشيات الإيرانية تبدأ "حوثنة" حزب صالح
سبق

عقدت حكومة الانقلاب في صنعاء، أمس، اجتماعاً ضمّ وزراء محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام، باستثناء ثلاثة منهم، وذلك غداة معلومات نقلاً عن أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ أكّدت دفنه بحضور محدود.

وبدأت الميليشيات الإيرانية «حوثنة المؤتمر الشعبي العام»، حيث أعلنت النسخة الحوثية من وكالة سبأ، أن عبد العزيز بن حبتور؛ رئيس حكومة الانقلاب، عقد لقاءً موسعاً مع «الوزراء» بحضور نوابه.

ولوحظ من بين الحاضرين في الاجتماع من المحسوبين على «المؤتمر»: اللواء جلال الرويشان؛ نائب ابن حبتور لشؤون الأمن والدفاع، وهشام شرف؛ (الخارجية)، ومحمد بن حفيظ؛ (الصحة)، وعلي القيسي؛ (الإدارة المحلية)، وعلي أبو حليقة؛ (شؤون النواب والشورى).

ووفق "الشرق الأوسط" اللندنية، كان من أبرز الغائبين: محمود جليدان؛ (الاتصالات)، والشيخ حسين حازب؛ (التعليم العالي)، واللواء محمد العاطفي؛ (الدفاع)، إذ يرجّح أنهم ما زالوا تحت الإقامة الجبرية في ظل تسريبات تفيد بعدم ثقة الميليشيات الحوثية بهم.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
09:06 AM

اليمن .. الميليشيات الإيرانية تبدأ "حوثنة" حزب صالح

رئيس حكومة الانقلاب عقد لقاءً موسعاً مع "الوزراء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت حكومة الانقلاب في صنعاء، أمس، اجتماعاً ضمّ وزراء محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام، باستثناء ثلاثة منهم، وذلك غداة معلومات نقلاً عن أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ أكّدت دفنه بحضور محدود.

وبدأت الميليشيات الإيرانية «حوثنة المؤتمر الشعبي العام»، حيث أعلنت النسخة الحوثية من وكالة سبأ، أن عبد العزيز بن حبتور؛ رئيس حكومة الانقلاب، عقد لقاءً موسعاً مع «الوزراء» بحضور نوابه.

ولوحظ من بين الحاضرين في الاجتماع من المحسوبين على «المؤتمر»: اللواء جلال الرويشان؛ نائب ابن حبتور لشؤون الأمن والدفاع، وهشام شرف؛ (الخارجية)، ومحمد بن حفيظ؛ (الصحة)، وعلي القيسي؛ (الإدارة المحلية)، وعلي أبو حليقة؛ (شؤون النواب والشورى).

ووفق "الشرق الأوسط" اللندنية، كان من أبرز الغائبين: محمود جليدان؛ (الاتصالات)، والشيخ حسين حازب؛ (التعليم العالي)، واللواء محمد العاطفي؛ (الدفاع)، إذ يرجّح أنهم ما زالوا تحت الإقامة الجبرية في ظل تسريبات تفيد بعدم ثقة الميليشيات الحوثية بهم.

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